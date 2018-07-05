Жилье в России подорожало

В России зафиксировали повсеместный рост цен на жилье

В первом полугодии 2018 года квадратный метр вторичного жилья в среднем по России вырос в цене на 1,2 процента по отношению к показателю за второе полугодие 2017-го. Об этом свидетельствуют материалы портала Domofond, поступившие в «Дом» в четверг, 5 июля.

Если сравнить цены прошлого декабря и нынешнего июня, то рост стоимости недвижимости за шесть месяцев составил 2,5 процента, подсчитали аналитики. «Ориентируясь на сезонную динамику в 2017 году, можно ожидать снижения цен на рынке вторичной недвижимости и в июле и августе, но, скорее всего, оно не превысит 0,5 процента», — отмечают они.

По данным Domofond, стоимость «вторички» в первом полугодии 2018-го снизилась только в 12 регионах страны, в том числе в Москве (-0,4 процента). Лишь в двух регионах снижение цены было ощутимым: на 1,3 процента в Сахалинской области и на процент в Северной Осетии

Положительная динамика на уровне более чем одного процента отмечена в 50 регионах, и еще в 21 регионе цены на вторичное жилье не изменились или выросли в пределах процента. Самый заметный рост цен был отмечен в Тыве (4,4 процента), Амурской области (3,9 процента) и Татарстане (3,6 процента).

Ранее аналитики зафиксировали отток покупателей-ипотечников с рынка новостроек: по их мнению, граждане переориентировались на «вторичку» из-за ожидания банкротств ряда компаний-застройщиков и ввода новых правил для девелоперов.