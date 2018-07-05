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Число многодетных семей в Петербурге за год увеличилось на 15%
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Число многодетных семей в Петербурге за год увеличилось на 15% 

ТАСС 49 минут назад
Фото: dp.ru
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июля. /ТАСС/. Количество многодетных семей в Санкт-Петербурге за прошедший год увеличилось на 15%, достигнув показателя 40 тыс. Об этом сообщил председатель городского комитета по социальной политике Александр Ржаненков в ходе пресс-конференции ко Дню семьи, любви и верности.
"Особенно отрадно, что у нас растет численность многодетных семей, на сегодняшний день их более 40 тыс. (по данным на 1 июля — прим. ТАСС). Только за текущий год количество многодетных семей увеличилось на две с лишним тысячи", — сказал Ржаненков.
По данным комитета по социальной политике, на 1 июля 2017 года в городе было зарегистрировано 34,9 тыс. семей с тремя и более детьми. В общей сложности, в Петербурге в настоящее время проживают 573 тыс. семей, в которых воспитываются 863 тыс. детей.
"Больше становится браков, по статистике, меньше разводов. Все больше наших молодых людей официально оформляют свои отношения", — также указал глава комитета. Согласно официальной информации, в 2018 году в городе зарегистрировали более 12 тыс. браков, при этом число разводов составило 8,5 тыс.
По данным комитета, за первые пять месяцев текущего года в городе родились свыше 26 тыс. детей. В целом же на 1 июня численность постоянного населения города составила 5,3 млн человек — с января она выросла на 12,8 тыс. человек, то есть на 0,2%.
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