Дорожные ремонтники в Уфе заблокировали выезд из города

Выезд из башкирской столицы в сторону затонского моста перегородили дорожные службы. Ситуация остаётся напряжённой даже в послеобеденное время в субботу, 7 июля.

— Выезд из города стоит, — сообщил читатель Ufa1 Александр.

Пробка тянется от пересечения проспекта Октября с улицей имени Города Галле. Судя по данным аналитического сервиса «Яндекс. Пробки», скорость на этом участке дороги не превышает 3 километров в час.