Дорожные ремонтники в Уфе заблокировали выезд из города 

Выезд из башкирской столицы в сторону затонского моста перегородили дорожные службы. Ситуация остаётся напряжённой даже в послеобеденное время в субботу, 7 июля.
— Выезд из города стоит, — сообщил читатель Ufa1 Александр.
Пробка тянется от пересечения проспекта Октября с улицей имени Города Галле. Судя по данным аналитического сервиса «Яндекс. Пробки», скорость на этом участке дороги не превышает 3 километров в час.
С подобными проблемами могут столкнуться и те автомобилисты, которые пытаются выехать по проспекту Салавата Юлаева. Там также работают дорожники. Средняя скорость движения — 5 километров в час.