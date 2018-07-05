Выдано разрешение на строительство оптово-распределительного центра в Домодедово

Оптово-распределительный центр будет построен в городском округе Домодедово , сообщили в пресс-службе министерства строительного комплекса Московской области.

«Министерством строительного комплекса Московской области выдано разрешение на строительство оптово-распределительного центра для хранения, первичной переработки, приема, упаковки сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городском округе Домодедово», — приводятся в сообщении слова министра строительного комплекса Московской области Руслана Тагиева

Так, согласно утвержденному проекту в четырехэтажном здании на площади более 45 тыс. кв. м разместятся зоны производственных и складских площадей, административные и вспомогательные помещения. На прилегающей территории будут обустроены подъездные пути, стоянка для грузового транспорта, места для проведения разгрузочно-погрузочных работ. Застройщиком объекта выступает ООО «Трио-Инвест». Объем инвестиций в проект составит порядка 1,2 млрд руб.

По словам Р. Тагиева, данный инвестпроект находится на сопровождении Центра содействия строительству, а ввод объекта в эксплуатацию позволит создать 180 новых рабочих мест. Срок действия разрешения на строительство — до марта 2020 г.