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Выдано разрешение на строительство оптово-распределительного центра в Домодедово
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Выдано разрешение на строительство оптово-распределительного центра в Домодедово 

Агентство «Москва» 5 июля 2018
Фото: MosDay.ru
Оптово-распределительный центр будет построен в городском округе Домодедово, сообщили в пресс-службе министерства строительного комплекса Московской области.
«Министерством строительного комплекса Московской области выдано разрешение на строительство оптово-распределительного центра для хранения, первичной переработки, приема, упаковки сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городском округе Домодедово», — приводятся в сообщении слова министра строительного комплекса Московской области Руслана Тагиева.
Так, согласно утвержденному проекту в четырехэтажном здании на площади более 45 тыс. кв. м разместятся зоны производственных и складских площадей, административные и вспомогательные помещения. На прилегающей территории будут обустроены подъездные пути, стоянка для грузового транспорта, места для проведения разгрузочно-погрузочных работ. Застройщиком объекта выступает ООО «Трио-Инвест». Объем инвестиций в проект составит порядка 1,2 млрд руб.
По словам Р. Тагиева, данный инвестпроект находится на сопровождении Центра содействия строительству, а ввод объекта в эксплуатацию позволит создать 180 новых рабочих мест. Срок действия разрешения на строительство — до марта 2020 г.
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