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В Волгограде разморозили долгострой ЖК «Династия»
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В Волгограде разморозили долгострой ЖК «Династия» 

АиФ Волгоград 6 июля 2018
Фото: АиФ Волгоград
В Волгограде возобновили работы на еще одном долгострое — жилищном комплексе «Династия». Для возведения дома №21б на улице Огарева привлекли внебюджетные источники финансирования — власти использовали механизм взаимодействия с местным агентством ипотечного жилищного кредитования.
Как сообщает пресс-служба областной администрации, сейчас на объекте специалисты монтируют лифты, а также занимаются отделочными работами. После получения необходимых материалов они приступят к устройству мусоропровода, перегородок на верхнем этаже здания. Степень готовности дома составляет 75%.
«Расходование направленных застройщику средств строго контролируется надзорными ведомствами. Они пойдут на оплату выполнения работ и закупку стройматериалов», — подчеркнули в облдаминистрации.
Напомним, компания «Стройснаб» начала возводить дом в 2013 год. Работы должны были завершиться в четвертом квартале 2015 года. Застройщик заключил с дольщиками 202 договора и привлек средства 169 человек. Выяснилось, что он переводит деньги подрядчику, который не отрабатывает в полной мере полученный аванс.
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