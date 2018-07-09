Суд признал банкротом третью структуру Urban Group 

Арбитражный суд Московской области признал третью из пяти компаний застройщика Urban Group — ООО «Экоквартал» — банкротом, передаёт корреспондент RNS из зала суда.
«Суд решил заявление публично правовой компании Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства признать обоснованным. Признать общество с ограниченной ответственностью «Экоквартал» банкротом», — огласила решение судья.
Ранее Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства подал иски о банкротстве пяти компаний Urban Group. Иски были поданы против ООО «Экоквартал» (ЖК «Митино О2»), ООО «Ваш город» (ЖК «Видный город»), АО «Континент Проект» (ЖК «Солнечная система»), ООО «Хайгейт» (ЖК «Опалиха О3» и ЖК «Лесобережный»), ООО «Ивастрой» (ЖК «Лайково»).