Дорожную карту по завершению объектов Urban Group утвердят до августа

МОСКВА , 6 июля. / ТАСС /. Дорожную карту по завершению проблемных объектов одного из крупнейших застройщиков Московской области Urban Group утвердят до августа 2018 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства строительства Московской области в пятницу.

"На основании итогов аудита компании в июле будет утверждена дорожная карта по дострою объектов ГК Urban Group. Вся информация будет размещена на сайте Минстроя МО", — сообщили в пресс-службе. В Минстрое Подмосковья добавили, что в понедельник министерство запустит горячую линию для дольщиков Urban Group.

Urban Group 30 мая объявил о приостановке продаж жилья в связи с аудитом компании. Также было остановлено строительство домов. Компания имеет обязательства перед 20 тыс. дольщиков в Подмосковье и возводит ЖК «Митино О2», ЖК «Видный город», ЖК «Солнечная система», ЖК «Опалиха О3», ЖК «Лесобережный» и ЖК «Лайково».

Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства по итогам проверки Urban Group принял решение использовать механизм банкротства. Соответствующие иски были поданы 9 июня, первое заседание по ним состоится 9 июля. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в июне заявлял, что новый застройщик проблемных объектов компании будет подобран после завершения процедуры банкротства.