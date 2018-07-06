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Дорожную карту по завершению объектов Urban Group утвердят до августа
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Дорожную карту по завершению объектов Urban Group утвердят до августа 

ТАСС 6 июля 2018
Фото: MosDay.ru
МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Дорожную карту по завершению проблемных объектов одного из крупнейших застройщиков Московской области Urban Group утвердят до августа 2018 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства строительства Московской области в пятницу.
"На основании итогов аудита компании в июле будет утверждена дорожная карта по дострою объектов ГК Urban Group. Вся информация будет размещена на сайте Минстроя МО", — сообщили в пресс-службе. В Минстрое Подмосковья добавили, что в понедельник министерство запустит горячую линию для дольщиков Urban Group.
Urban Group 30 мая объявил о приостановке продаж жилья в связи с аудитом компании. Также было остановлено строительство домов. Компания имеет обязательства перед 20 тыс. дольщиков в Подмосковье и возводит ЖК «Митино О2», ЖК «Видный город», ЖК «Солнечная система», ЖК «Опалиха О3», ЖК «Лесобережный» и ЖК «Лайково».
Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства по итогам проверки Urban Group принял решение использовать механизм банкротства. Соответствующие иски были поданы 9 июня, первое заседание по ним состоится 9 июля. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в июне заявлял, что новый застройщик проблемных объектов компании будет подобран после завершения процедуры банкротства.
Средства на завершение жилых комплексов Urban Group потребуется задействовать из федерального и областного бюджетов и самого фонда защиты прав дольщиков, по словам министра строительства и ЖКХ РФ Владимира Якушева. 5 июля Московская областная дума на заседании приняла поправки в бюджет Подмосковья на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, согласно которым 3 млрд рублей будут направлены в Фонд защиты прав дольщиков.
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