Эксперт: чтобы строить 120 млн кв. м. жилья в год, надо стимулировать покупательский спрос

Девелоперы смогут строить 120 млн кв. м. жилья в год при стечении определенных обстоятельств.

Такое мнение озвучил руководитель Санкт-Петербургского территориального управления группы компаний «Эталон» Геннадий Щербина на круглом столе «Исполнение майского указа президента РФ в части увеличения объемов строительства до 120 млн кв. метров жилья ежегодно».

Эксперт отметил, что для активации строительства жилья нужна активация покупательского спроса, соответственно необходимо снизить процентные ставки по ипотечным кредитам. «Если бы ипотеку выдавали под 6-7%, то было бы уже легче», — считает г-н Щербина.

Кроме того, девелопер призвал внедрять новые технологии, которые позволят удешевить и ускорить процесс строительства жилья. «Но самое главное — нужно снизить административные барьеры. Если все это будет сделано, то в стране будет строиться 120 млн кв. м. жилья в год», — заявил Геннадий Щербина.