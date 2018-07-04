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Эксперт: чтобы строить 120 млн кв. м. жилья в год, надо стимулировать покупательский спрос
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Эксперт: чтобы строить 120 млн кв. м. жилья в год, надо стимулировать покупательский спрос 

АСН-Инфо 3 часа назад
Фото: АСН-Инфо
Девелоперы смогут строить 120 млн кв. м. жилья в год при стечении определенных обстоятельств.
Такое мнение озвучил руководитель Санкт-Петербургского территориального управления группы компаний «Эталон» Геннадий Щербина на круглом столе «Исполнение майского указа президента РФ в части увеличения объемов строительства до 120 млн кв. метров жилья ежегодно».
Эксперт отметил, что для активации строительства жилья нужна активация покупательского спроса, соответственно необходимо снизить процентные ставки по ипотечным кредитам. «Если бы ипотеку выдавали под 6-7%, то было бы уже легче», — считает г-н Щербина.
Кроме того, девелопер призвал внедрять новые технологии, которые позволят удешевить и ускорить процесс строительства жилья. «Но самое главное — нужно снизить административные барьеры. Если все это будет сделано, то в стране будет строиться 120 млн кв. м. жилья в год», — заявил Геннадий Щербина.
В свою очередь, вице-губернатор Петербурга Игорь Албин заявил, что на сегодня средняя ипотечная ставка в городе составляет 9,56%. Ранее президент России призвал стремиться к ипотечной ставке в 7-8%.
АСН-Инфо: последние новости
Игорь Албин рассказал, что поможет строить 120 млн кв. м. жилья в год Росреестр: Заявлений на единую процедуру оформления недвижимости стало вдвое больше «Группа ЛСР» открыла продажи квартир в московском жилом комплексе «ЛЕНИНГРАDКА 58»
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