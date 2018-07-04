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Раскрыта стоимость «золотой сотни» квартир столицы
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Раскрыта стоимость «золотой сотни» московских квартир 

dom.lenta.ru 4 июля 2018
Фото: ФОТО: ГРИГОРИЙ СОБЧЕНКО / «КОММЕРСАНТЪ»
Совокупная стоимость ста самых дорогих предложений элитного рынка Москвы в июле 2018-го составила 741 миллион долларов. При этом самый дорогой лот «золотой сотни» выставлен на продажу за 26 миллионов долларов, самый дешевый — за полтора миллиона. Об этом говорится в материалах компании Savills (есть в распоряжении «Дома»).
53 процента всего предложения первой сотни элитных квартир столицы экспонируется на первичном рынке, 47 — на вторичном. Пятерку новостроек с самыми дорогими квартирами в июле 2018-го составили Noble Row (Хилков переулок), Nabokov (Курсовой переулок), ЖК Малая Бронная,15, Дом Бакст (Малый Козихинский переулок) и Резиденция на Всеволожском (Всеволожский переулок).
В топ-5 самых дорогих домов вторичного рынка вошли Grand Prix (Бутиковский переулок), а также дома в Брюсовом переулке, 19, в Охотный ряду, 2, в Хилковом переулке, 5 и на Большой Никитской, 45.
Максимальная концентрация сверхдорогих лотов, по статистике Savills, отмечается в районе Остоженки (37 квартир). На втором месте по данному показателю Патриаршие пруды, где продается 29 лотов из «золотой сотни», на третьем — район Тверской с 13 лотами.
Ранее эксперты агентства Kalinka Group подсчитали, что порядка 68 процентов вторичных квартир в районе Остоженки стоят пустыми: их владельцы не проживают в них сами, при этом они не хотят ни снижать цены, ни выставлять жилье на рынок аренды. При этом, как отмечают эксперты компании, ценовые ожидания собственников этих квартир завышены примерно вдвое.
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