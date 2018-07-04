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Более 300 дагестанских сирот получат жилье
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Более 300 дагестанских сирот получат жилье 

Mirmol.ru 50 минут назад
Фото: Mirmol.ru
Более 300 дагестанских сирот получат жилье313 детей-сирот в этом году получат положенное им по закону жилье, сообщил начальник отдела по защите прав и интересов детей Джамал Атаев.
По словам омбудсмена, на эти цели было выделено 257 млн рублей. Ведомство проводит еженедельный анализ принимаемых муниципалитетами республики мер по своевременному и эффективному освоению предусмотренных средств.
За предоставление жилья и за его качество, по заявлению заместителя председателя правительства Дагестана — министра образования и науки республики Уммупазиль Омаровой, ответственность будут нести главы муниципальных образований и начальник отдела министерства, курирующий это направление.
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