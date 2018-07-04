Более 300 дагестанских сирот получат жилье

Более 300 дагестанских сирот получат жилье313 детей-сирот в этом году получат положенное им по закону жилье, сообщил начальник отдела по защите прав и интересов детей Джамал Атаев.

По словам омбудсмена, на эти цели было выделено 257 млн рублей. Ведомство проводит еженедельный анализ принимаемых муниципалитетами республики мер по своевременному и эффективному освоению предусмотренных средств.