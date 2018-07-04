Почему обвалился рынок недвижимости в Москве

Досвистелись

Во второй половине июня спрос на вторичное жилье в Москве уменьшился, по сравнению с показателем за первые две недели месяца, на четверть. Одновременно на 30 процентов снизилось число выставленных на продажу квартир, подсчитали аналитики. Обвал рынка недвижимости они связывают с проведением в столице матчей чемпионата мира по футболу.

Отстань, я смотрю

Футбол нынешним летом смотрят даже те, кто совершенно им не интересуется в другое время и с трудом понимает правила игры — организационный комитет по проведению соревнований постарался на славу. Иностранная речь на улицах Москвы и российской глубинки, карнавалы, фан-зоны, разброд и шатания — тех, кто во всем этом круговороте немного забыл о решении насущных проблем, можно понять.

«Финальная часть чемпионата мира по футболу оказала колоссальное влияние на положение дел на вторичном рынке жилья старой Москвы, — говорит Сергей Шлома, директор департамента вторичного рынка "ИНКОМ-Недвижимость". — Все внимание многих потенциальных продавцов и покупателей вторичной недвижимости сейчас приковано к жарким баталиям на футбольных полях, где исход игры решается порой в последние минуты. В результате вместо того, чтобы заключать сделки, люди зажигают на стадионах, в фан-зонах или в спортбарах».

По данным «ИНКОМ», за последние две недели июня уровень актуального спроса на «вторичке», то есть количество внесенных авансов, упал на 25 процентов по отношению к показателю за первую половину месяца. Активность продавцов уменьшилась еще заметнее: во второй половине июня в компании было заключено на 30 процентов меньше договоров на продажу объектов вторичного рынка, чем по итогам первых двух недель месяца.

«Отмечу, что футбольная лихорадка поразила и наших риелторов: некоторые из них берут отпуска специально во время чемпионата, чтобы посетить наиболее интересные матчи, причем не только в Москве, — сетует Шлома. — Вместе с тем, мы прогнозируем, что по завершении мундиаля игроки рынка недвижимости, фигурально говоря, вернутся на свою половину поля».

В «ИНКОМ» подчеркивают, что никакой катастрофы на рынке жилья нет: спрос снизился в рамках одного конкретного месяца, оказавшись при этом на 10 процентов выше, чем в июне 2017-го.

«Однако годовая разница могла бы быть еще больше, если бы не пауза, которую "вторичка" взяла в связи с началом финальной части ЧМ-2018», — отмечают в агентстве.

Ценопада также не наблюдается: средняя стоимость предложения квадратного метра «вторички» увеличилась за год к июню 2018-го более чем на семь тысяч рублей, до 185 тысяч рублей, а средний чек сделки — на 200 тысяч, до 7,7 миллиона. Сокращается средний срок экспозиции объектов: с 74 дней в июне 2017-го и 79 дней в нынешнем январе до 70 дней на текущий момент. Доля сделок с дисконтом, равная год назад 88 процентам, уменьшилась до 82 процентов, средний размер скидки — с 9,5 до семи процентов.

Таким образом, футбол никаких не помог потенциальным покупателям квартир — повезло, быть может, только тем, кто нашел желающих продать жилье в сжатые сроки. Но срочность всегда была основанием для серьезного торга, и спорт здесь абсолютно ни при чем.

На рынке нового жилья мундиаль вообще никак не отразился, утверждают эксперты.

«Лето — низкий сезон для городской недвижимости и сравнительно высокий для загородной, — поясняет Марина Комогорова, руководитель отдела новостроек компании "НДВ-Супермаркет недвижимости". — Однако традиционно продажи квартир в новостройках за три летних месяца опускаются в среднем всего на 10 процентов. И ежегодное снижение покупательской активности, ожидавшееся еще в мае, наступило по расписанию. А вот существенной разницы по показателям этого снижения между 2018-м и предыдущими годами мы не зафиксировали. Конечно, событие мирового масштаба концентрирует на себе внимание огромного количества людей, среди них есть и потенциальные покупатели жилья, отложившие свои планы до окончания ЧМ. Но нельзя сказать, что вся страна дружно ушла смотреть футбол и забросила все остальные дела — ДДУ заключаются в количестве средней сезонной нормы».

«Мы видим, что ЧМ мало отразился на спросе, — соглашается первый заместитель председателя правления компании "Баркли" Александр Красавин. — Все, кто уже запланировал в этот период купить жилье в новостройке, совершает покупку независимо от масштабных спортивных событий этого лета. На покупательскую активность в этом смысле больше влияют поправки к закону о долевом строительстве, основная часть которых вступила в силу с 1 июля. Они могут привести к увеличению расходов застройщика и, как следствие, росту цен на жилье. Конечно, это будет происходить не сразу. Но мы уже видим, что многие покупатели учитывают этот фактор, он становится дополнительным стимулом к покупке квартиры в этом году».

Всех сдали

И все же пару голов в ворота продавцов ЧМ-2018 забил: по словам Николая Лаврова , руководителя межрегиональной жилищной программы «Переезжаем в Петербург », в дни матчей, проходящих в городе на Неве, практически исчезают звонки по всей объектной рекламе (рекламе, размещаемой в листингах-каталогах).

«Упали обращения региональных покупателей на весь период чемпионата мира, — говорит Лавров. — Зато массово вырос спрос на посуточную аренду квартир, причем не важно, в центре или нет. Болельщики без претензий».

В Москве ставка краткосрочной аренды отдельного жилья начинается от нешокирующих полутора тысяч рублей — этой суммы хватит, чтобы снять «однушку» площадью 20 квадратных метров в пятиэтажном доме на Химкинском бульваре (соответствующее объявление размещено в базе ЦИАН ). Самое дорогое предложение в базе — 633-метровый пентхаус в районе станции метро «Парку культуры», предлагаемый по цене 500 тысяч рублей/сутки. При этом в описании объекта отмечается, что это базовая ставка, то есть в период проведения чемпионата она выше.

мэрии Москвы число болельщиков, планирующих жить в квартирах и апартаментах, а не в отелях, ранее оценивали в 500 тысяч человек. Очевидно, что одновременное появление столь значительного числа арендаторов не могло не сказаться на общерыночной ситуации: свободных объектов стало меньше, часть «понаехавших» переориентировались на Подмосковье . И несмотря на то, что чемпионат уже в самом разгаре, собственники не теряют надежды сдать свои квартиры и дома «спортивным» арендаторам.

Как показало исследование аналитиков ЦИАН, средняя стоимость аренды загородного дома в Подмосковье сейчас составляет почти 40 тысяч рублей в сутки — ценник по-прежнему «футбольный». Но можно найти и адекватно оцененные объекты — ставки сегодня стартуют от 4,5 тысячи рублей/сутки. За эту сумму сдается, в частности, комната площадью 25 квадратных метров в доме на Рублево-Успенском шоссе. В комнате предусмотрен кондиционер, отдельный санузел. За отдельную плату арендатор сможет воспользоваться бассейном, тренажерным залом и трансфером до города или аэропорта.

Самые же дорогие загородные варианты на время проведения чемпионата мира по футболу обойдутся в 100 тысяч рублей в сутки. В этом бюджете выставлены сразу два лота. Первый — четырехуровневый таунхаус площадью 390 квадратных метров, расположенный в Павшинской пойме, в нескольких минутах езды от стадиона «Открытие Арена». В стоимость аренды включено проживание до 14 человек, трансферы до аэропорта и ближайших станций метро. Второй лот за 100 тысяч в сутки представляет собой дом площадью 700 «квадратов» в подмосковных Котельниках . На трех уровнях смогут с комфортом разместиться до 15 болельщиков.

Футбол мне друг, но истина дороже

По словам частнопрактикующего риелтора, пожелавшего остаться неназванным, на его деятельность ЧМ-2018 повлиял слабо. «Я стараюсь держаться в графике: рано встаю, как обычно, ложусь поздно, иногда позднее, чем обычно, потому что не успевается все сразу: и футбол, и сделки, и на завтра подготовиться, — говорит он. — Хорошо, что хотя бы дети на даче. Когда интересные матчи, стремлюсь назначать просмотры до начала игры. Такого, чтобы клиенты выставляли какие-то особенные требования в связи с проведением чемпионата, нет. И даже если Россия будет играть в финале, а мне на это время назначат встречу по делу, выберу клиента, а не футбол. Чемпионат закончится, необходимость зарабатывать останется. Может, у коллег-фанатов как-то по-другому приоритеты выстроены, но у меня так. И помощникам своим я расслабляться не позволяю».

«Конечно, люди следят за игрой, и это видно на сделках, которые проходят с большим эмоциональным окрасом, чем обычно, однако влияние чемпионата весьма точечное, — соглашается заместитель генерального директора по продажам компании «Бон Тон» Валерия Цветкова. — Это кратковременные всплески и спады активности в некоем отрезке времени, которые не отражаются на ценообразовании и не оказывают глобального воздействия».

Есть покупатели, которые стараются приехать в офис и получить всю информацию до проведения матчей, добавляет эксперт: матчи проводятся вечером, первая половина дня свободна.