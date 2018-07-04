Ещё
Почему обвалился рынок недвижимости в Москве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Досвистелись 

dom.lenta.ru 19 минут назад
Фото: ГЛЕБ ГАРАНИК / REUTERS
Во второй половине июня спрос на вторичное жилье в Москве уменьшился, по сравнению с показателем за первые две недели месяца, на четверть. Одновременно на 30 процентов снизилось число выставленных на продажу квартир, подсчитали аналитики. Обвал рынка недвижимости они связывают с проведением в столице матчей чемпионата мира по футболу.

Отстань, я смотрю

Футбол нынешним летом смотрят даже те, кто совершенно им не интересуется в другое время и с трудом понимает правила игры — организационный комитет по проведению соревнований постарался на славу. Иностранная речь на улицах Москвы и российской глубинки, карнавалы, фан-зоны, разброд и шатания — тех, кто во всем этом круговороте немного забыл о решении насущных проблем, можно понять.
«Финальная часть чемпионата мира по футболу оказала колоссальное влияние на положение дел на вторичном рынке жилья старой Москвы, — говорит Сергей Шлома, директор департамента вторичного рынка "ИНКОМ-Недвижимость". — Все внимание многих потенциальных продавцов и покупателей вторичной недвижимости сейчас приковано к жарким баталиям на футбольных полях, где исход игры решается порой в последние минуты. В результате вместо того, чтобы заключать сделки, люди зажигают на стадионах, в фан-зонах или в спортбарах».
По данным «ИНКОМ», за последние две недели июня уровень актуального спроса на «вторичке», то есть количество внесенных авансов, упал на 25 процентов по отношению к показателю за первую половину месяца. Активность продавцов уменьшилась еще заметнее: во второй половине июня в компании было заключено на 30 процентов меньше договоров на продажу объектов вторичного рынка, чем по итогам первых двух недель месяца.
«Отмечу, что футбольная лихорадка поразила и наших риелторов: некоторые из них берут отпуска специально во время чемпионата, чтобы посетить наиболее интересные матчи, причем не только в Москве, — сетует Шлома. — Вместе с тем, мы прогнозируем, что по завершении мундиаля игроки рынка недвижимости, фигурально говоря, вернутся на свою половину поля».
В «ИНКОМ» подчеркивают, что никакой катастрофы на рынке жилья нет: спрос снизился в рамках одного конкретного месяца, оказавшись при этом на 10 процентов выше, чем в июне 2017-го.
«Однако годовая разница могла бы быть еще больше, если бы не пауза, которую "вторичка" взяла в связи с началом финальной части ЧМ-2018», — отмечают в агентстве.
Ценопада также не наблюдается: средняя стоимость предложения квадратного метра «вторички» увеличилась за год к июню 2018-го более чем на семь тысяч рублей, до 185 тысяч рублей, а средний чек сделки — на 200 тысяч, до 7,7 миллиона. Сокращается средний срок экспозиции объектов: с 74 дней в июне 2017-го и 79 дней в нынешнем январе до 70 дней на текущий момент. Доля сделок с дисконтом, равная год назад 88 процентам, уменьшилась до 82 процентов, средний размер скидки — с 9,5 до семи процентов.
Таким образом, футбол никаких не помог потенциальным покупателям квартир — повезло, быть может, только тем, кто нашел желающих продать жилье в сжатые сроки. Но срочность всегда была основанием для серьезного торга, и спорт здесь абсолютно ни при чем.
На рынке нового жилья мундиаль вообще никак не отразился, утверждают эксперты.
«Лето — низкий сезон для городской недвижимости и сравнительно высокий для загородной, — поясняет Марина Комогорова, руководитель отдела новостроек компании "НДВ-Супермаркет недвижимости". — Однако традиционно продажи квартир в новостройках за три летних месяца опускаются в среднем всего на 10 процентов. И ежегодное снижение покупательской активности, ожидавшееся еще в мае, наступило по расписанию. А вот существенной разницы по показателям этого снижения между 2018-м и предыдущими годами мы не зафиксировали. Конечно, событие мирового масштаба концентрирует на себе внимание огромного количества людей, среди них есть и потенциальные покупатели жилья, отложившие свои планы до окончания ЧМ. Но нельзя сказать, что вся страна дружно ушла смотреть футбол и забросила все остальные дела — ДДУ заключаются в количестве средней сезонной нормы».
«Мы видим, что ЧМ мало отразился на спросе, — соглашается первый заместитель председателя правления компании "Баркли" Александр Красавин. — Все, кто уже запланировал в этот период купить жилье в новостройке, совершает покупку независимо от масштабных спортивных событий этого лета. На покупательскую активность в этом смысле больше влияют поправки к закону о долевом строительстве, основная часть которых вступила в силу с 1 июля. Они могут привести к увеличению расходов застройщика и, как следствие, росту цен на жилье. Конечно, это будет происходить не сразу. Но мы уже видим, что многие покупатели учитывают этот фактор, он становится дополнительным стимулом к покупке квартиры в этом году».

Всех сдали

И все же пару голов в ворота продавцов ЧМ-2018 забил: по словам Николая Лаврова, руководителя межрегиональной жилищной программы «Переезжаем в Петербург», в дни матчей, проходящих в городе на Неве, практически исчезают звонки по всей объектной рекламе (рекламе, размещаемой в листингах-каталогах).
«Упали обращения региональных покупателей на весь период чемпионата мира, — говорит Лавров. — Зато массово вырос спрос на посуточную аренду квартир, причем не важно, в центре или нет. Болельщики без претензий».
В Москве ставка краткосрочной аренды отдельного жилья начинается от нешокирующих полутора тысяч рублей — этой суммы хватит, чтобы снять «однушку» площадью 20 квадратных метров в пятиэтажном доме на Химкинском бульваре (соответствующее объявление размещено в базе ЦИАН). Самое дорогое предложение в базе — 633-метровый пентхаус в районе станции метро «Парку культуры», предлагаемый по цене 500 тысяч рублей/сутки. При этом в описании объекта отмечается, что это базовая ставка, то есть в период проведения чемпионата она выше.
В мэрии Москвы число болельщиков, планирующих жить в квартирах и апартаментах, а не в отелях, ранее оценивали в 500 тысяч человек. Очевидно, что одновременное появление столь значительного числа арендаторов не могло не сказаться на общерыночной ситуации: свободных объектов стало меньше, часть «понаехавших» переориентировались на Подмосковье. И несмотря на то, что чемпионат уже в самом разгаре, собственники не теряют надежды сдать свои квартиры и дома «спортивным» арендаторам.
Как показало исследование аналитиков ЦИАН, средняя стоимость аренды загородного дома в Подмосковье сейчас составляет почти 40 тысяч рублей в сутки — ценник по-прежнему «футбольный». Но можно найти и адекватно оцененные объекты — ставки сегодня стартуют от 4,5 тысячи рублей/сутки. За эту сумму сдается, в частности, комната площадью 25 квадратных метров в доме на Рублево-Успенском шоссе. В комнате предусмотрен кондиционер, отдельный санузел. За отдельную плату арендатор сможет воспользоваться бассейном, тренажерным залом и трансфером до города или аэропорта.
Самые же дорогие загородные варианты на время проведения чемпионата мира по футболу обойдутся в 100 тысяч рублей в сутки. В этом бюджете выставлены сразу два лота. Первый — четырехуровневый таунхаус площадью 390 квадратных метров, расположенный в Павшинской пойме, в нескольких минутах езды от стадиона «Открытие Арена». В стоимость аренды включено проживание до 14 человек, трансферы до аэропорта и ближайших станций метро. Второй лот за 100 тысяч в сутки представляет собой дом площадью 700 «квадратов» в подмосковных Котельниках. На трех уровнях смогут с комфортом разместиться до 15 болельщиков.

Футбол мне друг, но истина дороже

По словам частнопрактикующего риелтора, пожелавшего остаться неназванным, на его деятельность ЧМ-2018 повлиял слабо. «Я стараюсь держаться в графике: рано встаю, как обычно, ложусь поздно, иногда позднее, чем обычно, потому что не успевается все сразу: и футбол, и сделки, и на завтра подготовиться, — говорит он. — Хорошо, что хотя бы дети на даче. Когда интересные матчи, стремлюсь назначать просмотры до начала игры. Такого, чтобы клиенты выставляли какие-то особенные требования в связи с проведением чемпионата, нет. И даже если Россия будет играть в финале, а мне на это время назначат встречу по делу, выберу клиента, а не футбол. Чемпионат закончится, необходимость зарабатывать останется. Может, у коллег-фанатов как-то по-другому приоритеты выстроены, но у меня так. И помощникам своим я расслабляться не позволяю».
«Конечно, люди следят за игрой, и это видно на сделках, которые проходят с большим эмоциональным окрасом, чем обычно, однако влияние чемпионата весьма точечное, — соглашается заместитель генерального директора по продажам компании «Бон Тон» Валерия Цветкова. — Это кратковременные всплески и спады активности в некоем отрезке времени, которые не отражаются на ценообразовании и не оказывают глобального воздействия».
Есть покупатели, которые стараются приехать в офис и получить всю информацию до проведения матчей, добавляет эксперт: матчи проводятся вечером, первая половина дня свободна.
«На наш взгляд, основное влияние чемпионата мира заключается в локальном смещении ритмов и подстройке участников сделки под время матчей, — резюмирует Цветкова. — Например, люди активно стремились завершить свои дела до наступления ключевых турниров (чаще всего тех, в которых одним из соперников была Россия). Но чемпионат мира по футболу при этом не стал серьезной помехой для проведения сделок: решение квартирного вопроса является более важной задачей, чем просмотр матча».
dom.lenta.ru: последние новости
Жители российского города начали массово избавляться от квартир Ялта проиграла Сочи по стоимости съемного жилья Сдавайтесь!
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин сократил расходы на пенсии441
Звезда КВН совершил суицид8
Состояние избитой Кравец резко ухудшилось116
Машков переименовал театр Табакова19
Пиарщица «Леруа Мерлен» заявила об угрозах65
Новости партнеров
Видео
01:12
Путин повысил госпошлины на загранпаспорт и права
Личный счет Рынки
03:42
Газпром заявил о победе над Польшей
Компании
00:33
Смартфон «заткнул» британского министра обороны
В мире Европа
01:00
Машков переименовал театр Табакова
Общество Новости Москвы
01:06
В Москву придет потепление
Погода Новости Москвы
01:52
Коллапс на рынке: еще один туроператор остановил работу
Компании Личный счет
00:12
Состояние избитой Кравец резко ухудшилось
Шоу-бизнес
03:11
Пьяные матери устроили разборки на детской площадке
Происшествия Вещи
02:07
В краснодарском ТЦ произошел крупный пожар
Пожары Происшествия
04:32
Порошенко возомнил себя пророком
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение