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В Астане более 300 семей получили новое жилье
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В Астане более 300 семей получили новое жилье 

Мир24 1 час назад
В Астане сегодня больше трехсот семей получили новое жилье. Все новоселы стали участниками государственной программы «Нурлы жол», по которой жители могут взять льготную ипотеку под 7% годовых, сообщает «МИР 24».
Кредит выдается сроком на 25 лет. К слову, программа среди казахстанцев пользуется большой популярностью. Все больше людей предпочитают приобретать жилье на выгодных условиях. «Эту квартиру я ждала 12 лет. Стояла в очереди как работник бюджетной сферы. Наша семья очень рада получить собственное жилье в канун 20-летия Астаны. Всем выражаю благодарность», — говорит участница программы социальной ипотеки Бибинур Шунгулова.
Всего в рамках госпрограммы планируется ввести в строй порядка 100 тысяч квартир.
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