В Астане более 300 семей получили новое жилье

Астане сегодня больше трехсот семей получили новое жилье. Все новоселы стали участниками государственной программы «Нурлы жол», по которой жители могут взять льготную ипотеку под 7% годовых, сообщает «МИР 24».

Кредит выдается сроком на 25 лет. К слову, программа среди казахстанцев пользуется большой популярностью. Все больше людей предпочитают приобретать жилье на выгодных условиях. «Эту квартиру я ждала 12 лет. Стояла в очереди как работник бюджетной сферы. Наша семья очень рада получить собственное жилье в канун 20-летия Астаны. Всем выражаю благодарность», — говорит участница программы социальной ипотеки Бибинур Шунгулова.

Всего в рамках госпрограммы планируется ввести в строй порядка 100 тысяч квартир.

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