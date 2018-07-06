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Дороже, но надежнее. Девелоперы и дольщики оказались в новой реальности
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Дороже, но надежнее. Девелоперы и дольщики оказались в новой реальности 

BFM.RU 6 июля 2018
Фото: BFM.RU
Итак, с 1 июля этого года девелоперы и дольщики живут в новой реальности поэтапного перехода от долевого строительства к проектному финансированию. Обязательное открытие счетов застройщиком в уполномоченных банках, допуск до работы только при соблюдении застройщиком ряда серьезных требований, полное раскрытие информации о самом застройщике и об объекте, жесткие финансовые ограничения — новая реальность не очень ласкова к девелоперам, зато лучше защищает покупателей. Которым, правда, придется за защиту заплатить: по статистике ЦИАН, рынок уже отреагировал на нововведения ростом цен.
Ключевую финансовую роль в новом миропорядке будет играть Фонд защиты прав дольщиков, который постепенно набирает рабочие обороты. Так, по данным столичного управления Росреестра, с момента регистрации первого ДДУ с обязательным взносом в фонд, то есть с ноября 2017-го по май 2018-го, зарегистрировано уже 40 564 договора. Как считает руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов, это свидетельствует о росте доверия москвичей к долевому строительству, и доверие это июльские нововведения только укрепят.
«Все эти меры направлены на повышение защиты прав и законных интересов участников долевого строительства. Мы, в свою очередь, проводим проверку факта уплаты застройщиком обязательных отчислений — 1,2% от стоимости жилья — в Фонд защиты дольщиков. Без этого государственная регистрация ДДУ просто невозможна. Соответствующие запросы через информационную систему направляются регистраторами в компенсационный фонд. В результате прозрачность и даже «стерильность» рынка долевого строительства Москвы подтверждается статистикой приостановлений и отказов при регистрации ДДУ. Мы регистрируем 99% договоров долевого участия. То есть из 100 ДДУ приостанавливается только один, и то, как правило, это не оплаченная вовремя госпошлина», — заявил Майданов.
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