В Дагестане более 300 детей-сирот обеспечат жильем до конца года

МАХАЧКАЛА , 5 июля. / ТАСС /. Власти Дагестана в этом году планируют обеспечить жильем 313 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом ТАСС сообщил в четверг в министерстве образования и науки республики.

"На эти цели предусмотрено 257,8 млн рублей", — сказал начальник отдела по защите прав и интересов детей Джамал Атаев. Он отметили, что из республиканского бюджета планируется выделить 150 млн рублей, остальные средства будут направлены из федерального бюджета.

По словам собеседника агентства, главы муниципалитетов республики, на территории которых выделяется льготное жиль, будут нести «персональную ответственность не только за своевременное освоение выделенных средств, но и за качество предоставляемого сиротам жилья».

В 2017 году жильем в Дагестане были обеспечены 322 ребенка из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На эти цели было направлено более 265 млн рублей. Как отмечает Джамал Атаев, в Дагестане 2,9 тыс. детей имеют право на льготное получение жилья.