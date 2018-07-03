Почему москвичи бросают квартиры

Сдавайтесь! Москвичи бросают квартиры и бегут к морю. Везет не всем

С развитием в последние пять лет отечественных курортных направлений интересоваться отдыхом на родных морях стали самые разные слои населения — от извечных эконом-туристов до людей с доходом выше среднего. А теперь появился и новый тренд: сдавать жилье в Москве , а снимать — на курорте.

«Альтернативный» найм — практика сдавать свое московское жилье и снимать квартиру или дом вдали от столицы: за городом, в лесу, в горах или на море, — вошел в моду, как подсчитали в компании «Инком-Недвижимость» , в 2016 году. Тогда доля «альтернативщиков» в объеме летней аренды достигла восьми процентов (все предыдущие годы не превышая четырех). Спустя год показатель вырос до 12 процентов, а этим летом, отмечают аналитики компании, уже превысил 14.

Замкнутый цикл

Как отмечает Оксана Полякова , заместитель директора департамента аренды квартир «Инком-Недвижимость», дополнительно спрос со стороны «отъезжающих» простимулировал Чемпионат мира по футболу: с одной стороны, высокий спрос на аренду от иностранных болельщиков манит легкими заработками, с другой — все-таки, значительная часть москвичей отнеслась к мундиалю не как к празднику, а как к источнику беспокойства и дискомфорта.

Еще один момент — это, конечно, запуск автомобильного движения по Крымскому мосту. По статистике портала «Мир Квартир», на ожиданиях спрос на аренду местного жилья подскочил процентов на 15-20. Как отмечает Оксана Полякова, сейчас на первый взгляд цены на аренду жилья на полуострове в сезон сопоставимы с московскими, но, изучив рынок, можно найти выгодные предложения.

На что же могут рассчитывать москвичи, сдавая свое жилье в столице? По данным «Миэль-Аренда», средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Москве на момент публикации составляет порядка 30 тысяч рублей, а самые дешевые варианты можно снять за 20-25 тысяч рублей в месяц.

Оксана Полякова напоминает, что, сдавая жилье на короткий срок — до нескольких месяцев — нужно быть готовым к дисконту относительно ставки длительной аренды. Скидка обычно составляет 30 процентов при аренде на срок в месяц-полтора, 15-20 процентов — до трех месяцев, а если срок сдачи находится в пределах от четырех до десяти месяцев, скинуть придется порядка десяти процентов.

Соответственно, сдать на месяц за 30 тысяч рублей можно будет квартиру, рыночная стоимость которой ближе к 40 тысячам, а стандартный вариант, которому красная цена тридцатка, уйдет за 20.

Что брать будем?

По июньской статистике портала «Мир Квартир», ценовые максимумы в Крыму отмечаются в Ялте и Севастополе . Месячная аренды квартиры в центре этих городов обойдется как раз в 25-30 тысяч рублей. Например, в центре Ялты можно за 30 тысяч рублей в месяц арендовать 50-метровую двухкомнатную квартиру с газовой колонкой, в центре Севастополя — «двушку» с евроремонтом площадью 54 квадратных метра.

На других курортах полуострова цены ниже. В Евпатории и в Керчи , например, даже в пиковые июль и август за 20 тысяч в месяц можно снять двухкомнатную квартиру.

При расчете посуточно, как отмечает генеральный директор «Мир Квартир» Павел Луценко , сумма в месяц получится процентов на 15-20 побольше. В среднем, стоит исходить из ставки в 1000 рублей в сутки за квартиру (соответственно, в месяц — 30), в топовых локациях будет дороже.

Аренда дома посуточно будет стоить от полутора тысяч рублей, помесячно — в районе 40-50 тысяч. Разумеется, речь идет о среднестатистических вариантах — что-то более выдающееся будет стоить дороже. Например, говорит Луценко, за пять тысяч рублей в сутки можно арендовать коттедж на 6-8 человек в заповедной зоне рядом с Форосом или комфортное оборудованное 50-метровое помещение в 20-метрах от моря, прямо на территории эллинга в Алуште , с закрытым пляжем «только для своих».

Если брать Краснодарский край , ценовые максимумы — это Сочи Геленджик , но даже в олимпийской столице можно снять квартиру в самом центре в пределах 30-35 тысяч рублей в месяц.

Ожидания vs реальность

Бонусы от «летования» на море очевидны — море и солнце, фрукты и овощи, свежий воздух. Все это в полной мере ценят отдыхающие — особенно семьи с детьми. Но есть, конечно, и свои «но».

«Несколько лет назад я уже провела все лето на Южном берегу Крыма — еще до того как это «стало мейнстримом», — рассказывает москвичка Елена. — В целом, мне все понравилось, но теперь я знаю, что в июле и августе лучше селиться подальше от основных курортных центров, иначе обилие людей и живая музыка «из каждого утюга» по ночам могут свести с ума. Еще один момент — я не знала, что в Крыму в июне бывает холодное течение. Мы недели две просто не могли зайти в море, хотя в мае уже спокойно плавали».

Москвич Илья со своей девушкой месяц прожил в Сукко (под Анапой ) летом 2016-го.

«Я бы и не подумал ехать а Анапу, но Марина убедила меня, что там теперь полно интересных уголков с чистым морем, хорошие бары и шикарная природа, — говорит молодой человек. — Насчет природы все правда, в окрестностях все просто здорово. Мне очень понравились винодельческие хозяйства, где можно пожить в нормальной комфортной гостинице прямо на виноградниках. Но вот когда мы осели на одном месте в Сукко, мне показалось, что мы вернулись в 1980-е. Толстые купальщики с пивом, надувными кругами, орущими детьми, Стас Михайлов на дискотеке, ужасный сервис в городских кафе, забитые телами пляжи — мы с трудом находили место даже на платном. Потом Марина призналась, что была тут не в сезон, а в начале мая. Естественно, картина была совсем другая».

Кроме того, сам процесс поиска арендаторов здесь, а жилья — там, — обычно выглядит гладко только на бумаге.

«Я пару лет назад назад искала съемщиков в свою квартиру, когда уезжала на лето. Сдавала на треть дешевле рынка, — рассказывает жительница одного из спальных районов Москвы Наталья. — Сначала, вроде, все пошло легко — нашелся молодой ученый из Марокко, мы договорились на все лето, деньги за месяц он отдал. Как только я уехала, буквально через неделю, он прорезался и сказал, что съезжает. Пришлось через друзей искать, недели три квартира простояла пустая, потом повезло — нашлась какая-то инструкторша по йоге. В общем, дело ненадежное».

А еще, как говорят опрошенные «Домом» московские риелторы, при летней аренде собственникам московских квартир стоит приготовиться заплатить комиссию: при нынешнем рынке услуги агента по недвижимости оплачивает тот, кто сдает квартиру, а не тот, кто снимает. Пиковый спрос со стороны футбольных болельщиков уже удовлетворен, так что ориентироваться остается, главным образом, на абитуриентов, которые вот-вот прибудут в столицу сдавать вступительные экзамены. Впрочем, в отличие от болельщиков, публика это спокойная и к порче имущества не склонная.