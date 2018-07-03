Вступили в силу поправки в закон о долевом строительстве

Премьер-министр российского правительства Дмитрий Медведев в ходе совещания с вице-премьерами 2 июня напомнил о вступлении в силу дополнительных требований к застройщикам жилья. Как уточнил чиновник, они касаются, помимо прочего, размера собственных средств и обязательного банковского сопровождения. «Банки получили возможность оценивать целевое назначение платежей, а по новым проектам — тем, которые запускаются с 1 июля этого года, — право останавливать расчёты, если будут сомнения в назначении платежей. То есть усиливается банковский контроль за этой сферой, — подчеркнул премьер-министр. — Также должен быть осуществлён переход на использование так называемых эскроу-счетов для размещения денег самих дольщиков. На первом этапе это будут добровольные решения. Но мы исходим из того, что через год такого рода переход уже будет обязательным».

Зампред правительства Виталий Мутко , в чью нынешнюю компетенцию как раз и входит этот вопрос, отметил, что новые нормы в ещё большей степени защитят те вклады, которые граждане делают, приобретая жильё на рынке.

Напомним, с 1 июля 2018 года собственный капитал застройщиков теперь должен составлять не менее 10% от договора на строительство жилья, также все договоры должны перейти в уполномоченные банки. Ранее эксперты в сфере недвижимости рассказали «СП» о том, что корректировка так называемого «закона о дольщиках» может привести к серьезным последствиям. В частности, жилье может подорожать в три раза.