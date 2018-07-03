Семьи тройняшек в Ростовской области получают жилье за счет бюджета 

Счастливое новоселье справила и семья из Красносулинского района, в составе которой 12 детей. На приобретение для них комфортного жилья из областной казны израсходовано 5,2 миллиона рублей.
Напомним, на Дону гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется трое или более детей-близнецов и десять или более несовершеннолетних детей, предоставляется жилье по договору социального найма.
Семьи вправе сами выбрать подходящий дом или квартиру в соответствии с нормой предоставления жилья по этому договору. В прошлом году за счет средств областного бюджета были обеспечены жилыми помещениями пять семей, в составе которых трое детей-близнецов. На эти цели направлено 14,1 миллиона рублей.
— На 2018 год в областном бюджете для обеспечения жильем многодетных семей предусмотрено 37,5 миллиона рублей. Из них четыре семьи имеют троих и более детей-близнецов и четыре — десятерых и более несовершеннолетних детей, — пояснил Сергей Сидаш.
Надо отметить, что на Дону появление в семье сразу нескольких малышей совсем не редкость. Только на прошлой неделе в областном перинатальном центре на свет родились 89 ребятишек, из них две тройни и десять двоен. Роженицы с двойнями поступили в перинатальный центр из Ростова, Батайска, Новочеркасска, Волгодонска, Шахт и Октябрьского района.
Пациентки относились к высокой группе акушерского и перинатального риска, но врачи оказали им профессиональную медицинскую помощь, и теперь молодые мамы с нетерпением ожидают выписки. Всего с момента открытия в этом лечебном учреждении появились на свет более 37 тысяч малышей.
В Ростовской области семьям с детьми оказывается всесторонняя поддержка. Они могут рассчитывать на 16 видов пособий и выплат, позволяющих улучшить материальное положение. Причем, восемь видов предоставляются согласно федеральному законодательству, и еще восемь — в соответствии с региональным законодательством.
— Семьи, имеющие трех и более детей, относятся к категории многодетных и окружены особой заботой государства. Начиная с 2012 года в области подтвердили право на получение регионального материнского капитала порядка 30 тысяч семей, и около 8 тысяч его использовали. Размер маткапитала составляет 117 754 рубля, — рассказала министр труда и социального развития Елена Елисеева.
Как уточнила министр, по сравнению с субъектами Южного федерального округа в Ростовской области за счет регионального материнского капитала оказывается самая значимая помощь, как по размеру, так и по количеству направлений его использования.
Например, размер регионального капитала в виде единовременной выплаты в Астраханской области составляет 59 тысяч рублей, в Адыгее — 50 тысяч рублей, в Волгоградской области — 70 тысяч рублей. В Краснодарском крае размер регионального материнского капитала сопоставим с установленным в Ростовской области (119,8 тысяч рублей), но использовать эти средства можно только по трем направлениям.
На Дону семьи имеют право использовать региональный капитал для решения своих задач по девяти направлениям. Наиболее востребованными являются улучшение жилищных условий, ремонт жилья и приобретение автомобиля.