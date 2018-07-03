Семьи тройняшек в Ростовской области получают жилье за счет бюджета

Счастливое новоселье справила и семья из Красносулинского района, в составе которой 12 детей. На приобретение для них комфортного жилья из областной казны израсходовано 5,2 миллиона рублей.

Напомним, на Дону гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется трое или более детей-близнецов и десять или более несовершеннолетних детей, предоставляется жилье по договору социального найма.

Семьи вправе сами выбрать подходящий дом или квартиру в соответствии с нормой предоставления жилья по этому договору. В прошлом году за счет средств областного бюджета были обеспечены жилыми помещениями пять семей, в составе которых трое детей-близнецов. На эти цели направлено 14,1 миллиона рублей.

— На 2018 год в областном бюджете для обеспечения жильем многодетных семей предусмотрено 37,5 миллиона рублей. Из них четыре семьи имеют троих и более детей-близнецов и четыре — десятерых и более несовершеннолетних детей, — пояснил Сергей Сидаш

Новочеркасска, Надо отметить, что на Дону появление в семье сразу нескольких малышей совсем не редкость. Только на прошлой неделе в областном перинатальном центре на свет родились 89 ребятишек, из них две тройни и десять двоен. Роженицы с двойнями поступили в перинатальный центр из Ростова, Батайска Волгодонска , Шахт и Октябрьского района.

Пациентки относились к высокой группе акушерского и перинатального риска, но врачи оказали им профессиональную медицинскую помощь, и теперь молодые мамы с нетерпением ожидают выписки. Всего с момента открытия в этом лечебном учреждении появились на свет более 37 тысяч малышей.

Ростовской области семьям с детьми оказывается всесторонняя поддержка. Они могут рассчитывать на 16 видов пособий и выплат, позволяющих улучшить материальное положение. Причем, восемь видов предоставляются согласно федеральному законодательству, и еще восемь — в соответствии с региональным законодательством.

— Семьи, имеющие трех и более детей, относятся к категории многодетных и окружены особой заботой государства. Начиная с 2012 года в области подтвердили право на получение регионального материнского капитала порядка 30 тысяч семей, и около 8 тысяч его использовали. Размер маткапитала составляет 117 754 рубля, — рассказала министр труда и социального развития Елена Елисеева

Как уточнила министр, по сравнению с субъектами Южного федерального округа в Ростовской области за счет регионального материнского капитала оказывается самая значимая помощь, как по размеру, так и по количеству направлений его использования.

На Дону семьи имеют право использовать региональный капитал для решения своих задач по девяти направлениям. Наиболее востребованными являются улучшение жилищных условий, ремонт жилья и приобретение автомобиля.