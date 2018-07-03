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Саратовской семье с одним ребенком придется голодать шесть лет, чтобы накопить на типовую квартиру
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Саратовской семье с одним ребенком придется голодать шесть лет, чтобы накопить на типовую квартиру 

САРАТОВ24 2 часа назад
Фото: САРАТОВ24
«РИА Рейтинг» опубликовал список регионов России по доступности приобретения жилья. Саратовская область показала довольно жалкий результат — 51-е место из 84 регионов. Семье с одним ребенком придется шесть лет жить впроголодь, чтобы без кредитов накопить на типовую квартиру площадью 54 квадратных метра стоимостью 1,8 миллионов рублей.
За расчет бралась средняя зарплата члена семьи (официально по РФ 35 тысяч, реально — 22-24 тысячи рублей). При этом муж, жена и ребенок все шесть лет должны жить в скотских условиях на уровне прожиточного минимума исключительно ради физиологического существования.
По данным «РИА Рейтинг», быстрее всего самостоятельно накопить на жилье можно в Магаданской области, Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах — за 1,3 года, а также 1,5 и 2,1 лет. Хуже всего в Дагестане — там придется ждать 13 лет. Всему виной — низкие зарплаты, дорогая ипотека и недвижимость.
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