Составлен рейтинг стран с прозрачными рынками недвижимости

Российский рынок недвижимости оказался вдвое прозрачней украинского

Россия заняла 38 место из ста в мировом индексе прозрачности рынков недвижимости Global Real Estate Transparency Index (GRETI) 2018, подготовленном экспертами международной консалтинговой компании JLL. Материалы исследования имеются в распоряжении «Дома».

Австралия и США. По данным аналитиков, глобальный рынок недвижимости постепенно становится все более прозрачным: в 85 процентах исследуемых стран показатели увеличились по сравнению с результатами за 2016 год. Лидерами рейтинга GRETI 2018 стали представители англосферы: Великобритания

России досталось 38 место рейтинга, Украине — 69-е. Обе страны за год синхронно улучшили свои позиции, поднявшись на два пункта.

По мнению экспертов JLL, прорыв в прозрачности рынков недвижимости должны обеспечить технологии.

«Развитие блокчейна, брокерских приложений и открытых данных может стимулировать переход полупрозрачных рынков к полной прозрачности», — говорится в исследовании.

В аналогичном рейтинге 2016 года первое и второе места также занимали Великобритания и Австралия, а третье — Канада.