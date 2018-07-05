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Составлен рейтинг стран с прозрачными рынками недвижимости
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Российский рынок недвижимости оказался вдвое прозрачней украинского 

dom.lenta.ru 5 июля 2018
Фото: ТАСС
Россия заняла 38 место из ста в мировом индексе прозрачности рынков недвижимости Global Real Estate Transparency Index (GRETI) 2018, подготовленном экспертами международной консалтинговой компании JLL. Материалы исследования имеются в распоряжении «Дома».
По данным аналитиков, глобальный рынок недвижимости постепенно становится все более прозрачным: в 85 процентах исследуемых стран показатели увеличились по сравнению с результатами за 2016 год. Лидерами рейтинга GRETI 2018 стали представители англосферы: Великобритания, Австралия и США.
В топ-10 стран с прозрачными рынками недвижимости также попали Франция, Канада, Нидерланды, Новая Зеландия, Германия, Ирландия и Швеция.
России досталось 38 место рейтинга, Украине — 69-е. Обе страны за год синхронно улучшили свои позиции, поднявшись на два пункта.
По мнению экспертов JLL, прорыв в прозрачности рынков недвижимости должны обеспечить технологии.
«Развитие блокчейна, брокерских приложений и открытых данных может стимулировать переход полупрозрачных рынков к полной прозрачности», — говорится в исследовании.
В аналогичном рейтинге 2016 года первое и второе места также занимали Великобритания и Австралия, а третье — Канада.
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