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Пермский край вошёл в число 30 регионов с самым доступным жильём
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Пермский край вошёл в число 30 регионов с самым доступным жильём 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Пермский край занял 23 место в списке из 30 регионов в самым доступным жильём. Данные опубликовал «Риа Рейтинг».
Авторы рейтинга подсчитали, что в Пермском крае семье с одним ребенком нужно копить на покупку квартиры 4,5 года. Средняя стоимость типовой квартиры площадью 53 кв.м. — 2,2 миллиона рублей. Пермский край обошёл соседей в Приволжском федеральном округе: Свердловскую область (5,8 лет), Татарстан (5,8 лет), Удмуртскую Республику (5,3 года), Оренбургскую область (5,3 года).
Авторы рейтинга подсчитывают минимальное количество лет, за которые семья с одним ребёнком со среднестатистической зарплатой в своем регионе сможет без привлечения заемных средств накопить на типовую квартиру площадью 54 квадратных метра. При условии, что семья вкладывает свободные деньги, оставшиеся после необходимых трат (учитывается прожиточный минимум в регионе для взрослых и детей).
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