Пермский край вошёл в число 30 регионов с самым доступным жильём

Пермский край занял 23 место в списке из 30 регионов в самым доступным жильём. Данные опубликовал «Риа Рейтинг».

Авторы рейтинга подсчитывают минимальное количество лет, за которые семья с одним ребёнком со среднестатистической зарплатой в своем регионе сможет без привлечения заемных средств накопить на типовую квартиру площадью 54 квадратных метра. При условии, что семья вкладывает свободные деньги, оставшиеся после необходимых трат (учитывается прожиточный минимум в регионе для взрослых и детей).