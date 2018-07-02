234 млн рублей направили за полгода на расселение аварийного жилья на Дону

234 млн рублей направлено на расселение аварийного жилья в Ростовской области в первом полугодии 2018 года.

Согласно информации из официальных источников, в январе-июне на Дону из аварийного жилья переселено 188 семей.

Всего в 2018 году из областной казны на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилфонда планируется затратить более 604 млн рублей.

93,1 млн рублей направят на эти цели из местных бюджетов.