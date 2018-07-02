234 млн рублей направили за полгода на расселение аварийного жилья на Дону 

234 млн рублей направлено на расселение аварийного жилья в Ростовской области в первом полугодии 2018 года.
Согласно информации из официальных источников, в январе-июне на Дону из аварийного жилья переселено 188 семей.
Всего в 2018 году из областной казны на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилфонда планируется затратить более 604 млн рублей.
93,1 млн рублей направят на эти цели из местных бюджетов.
Деньги пойдут на переселение 449 семей. Аварийный жилой фонд расположен в Гуково, Донецке, Каменске-Шахтинском, Новошахтинске, Ростове-на-Дону, Таганроге и Шахтах, а также в Белокалитвинском, Красносулинском, Октябрьском, Тацинском и Усть-Донецком районах.