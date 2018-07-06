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Выдано разрешение на строительство второй многоэтажки на Нижнем озере
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Выдано разрешение на строительство второй многоэтажки на Нижнем озере 

Клопс.Ru 6 июля 2018
Фото: Клопс.Ru
В Калининграде возле Историко-художественного музея построят два многоэтажных дома вместо одного. Разрешение на строительство второго корпуса опубликовано на официальном сайте Агентства по архитектуре, градостроению и перспективному развитию.
Согласно документу, второй корпус будет восьмиэтажным. Общая площадь жилого комплекса в итоге составит около 30 тысяч кв. м. Застройщиком выступает ЗАО «Стройкомплекткоммерц плюс». Объект планируют сдать до 21 июля 2022 года.
В 2017 году в региональном правительстве нашли несоответствия при получении земельного участка под строительство дома на Нижнем озере. Однако в администрации Калининграда заявили, что земля передана застройщику девятиэтажки на законных основаниях. По данным ЕГРЮЛ, одним из учредителей компании-застройщика является депутат горсовета Валерий Макаров. Против возведения девятиэтажки калининградцы проводили пикет, а в облдуме призвали прокуратуру проверить законность постройки. По заверениям проектировщика, проект строящегося дома у набережной Маринеско предполагает восстановление исторического фасада ресторана «Бельвью».
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