Выдано разрешение на строительство второй многоэтажки на Нижнем озере

Калининграде возле Историко-художественного музея построят два многоэтажных дома вместо одного. Разрешение на строительство второго корпуса опубликовано на официальном сайте Агентства по архитектуре, градостроению и перспективному развитию.

Согласно документу, второй корпус будет восьмиэтажным. Общая площадь жилого комплекса в итоге составит около 30 тысяч кв. м. Застройщиком выступает ЗАО «Стройкомплекткоммерц плюс». Объект планируют сдать до 21 июля 2022 года.