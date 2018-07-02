Отказ от долевки научит застройщиков ответственности за чужие деньги

Отказ от долевого строительства защитит покупателей жилья и создаст сложности застройщикам, не готовым работать цивилизованным образом.

Дмитрий Медведев. Кредитование игроков строительного рынка снизит риски на рынке, эта схема должна стать основной, заявил премьер-министр РФ

Напомним, с июля следующего года договоры долевого участия в прежнем виде заключаться не будут, а привлекать средства граждан девелоперы смогут только с помощью специальных счетов в банках, которые будут залогом при открытии кредитной линии. Воспользоваться средствами, поступившими на эти счета, застройщики смогут только после того, как передадут ключи от квартир покупателям.

"На будущее в целом нужно вообще поменять схему получения жилья, уйти от ситуации, когда стройки ведутся на деньги самих будущих жильцов, то есть застройщиков, и прийти к нормальной схеме, которая существует во всем мире, то есть через кредитование с использованием банковского кредита, естественно, накопленных гражданами собственных средств", — сказал глава правительства в ходе совещания с вице-премьерами. В данном случае риски получения жилья серьезно снижаются, отметил Дмитрий Медведев.

"Такая задача была и президентом поставлена. И мы понимаем, что это магистральный путь развития вот этих строительных процессов и решение жилищной проблемы в нашей стране", — сказал премьер.

Во время прямой линии Владимир Путин заявил, что Россия должна выйти на цивилизованные способы строительства жилья, без привлечения средств граждан.

Защита покупателей

По существу, все риски, связанные со строительством, будут переложены на кредитующий банк, говорит генеральный директор компании «РД-Центр», эксперт рынка недвижимости Наталья Словесникова.

"Сейчас ситуация такая же — в том смысле, что банки и так кредитуют и несут определенные риски, а теперь застройщики смогут строить только на кредиты банков. Конечно, это защитит покупателей жилья — в отличие от таких институций как банки, рядовой дольщик ничего не понимает ни в строительстве, ни в тех рисках, которые он принимает. Дольщик полагает, что покупает квартиры, хотя на самом деле вкладывает деньги в какой-нибудь котлован", — поясняет эксперт ФБА «Экономика сегодня»

Нет ничего невозможного

Первая часть поправок в федеральный закон № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве» начала действовать с 1 июля — застройщики могут переходить на использование эскроу-счетов в добровольном порядке. Через год схема станет обязательной.

Нужно ли рынку время на подготовку для перехода на эту схему? Никакой подготовки тут не нужно, единственно, что застройщики могут столкнуться со сложностями.

"Несмотря на то, что деньги дольщиков контролировались, череда банкротств застройщиков показывала, что контроль этот был не очень хорошим, и застройщики часто использовали эти средства не по целевому назначению. Теперь игроки рынка должны работать цивилизованно — реализовывать проекты, получать прибыль, вкладываться в новые проекты и кредитоваться на оставшуюся часть. Это усложнит их жизнь, но нет ничего невозможного для компании, которая нормально планирует свою деятельность", — сказала Наталья Словесникова.