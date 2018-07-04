Жители российского города массово избавляются от квартир

Жители российского города начали массово избавляться от квартир

За два дня цены на некоторые квартиры в городе упали почти вдвое, отмечает издание, уточняя, что местные жители массово выставляют свое жилье с пометками «срочно» и «торг уместен». В частности, владелица трехкомнатной квартиры в центре города после известия о закрытии шахты сбросила цену на свою недвижимость с 700 до 400 тысяч рублей. За эту сумму можно приобрести также двухкомнатную квартиру в кирпичном доме на улице Мира с улучшенной планировкой и мебелью. Хозяева квартиры согласны на торг.

Одна из местных жительниц выставила свою квартиру на продажу за 150 тысяч рублей, также указав в объявлении на возможность торга.

О решении закрыть шахту совет директоров угледобывающего предприятия сообщил 2 июля.

«Мы не смогли добиться выхода предприятия на безубыточный уровень работы. Есть ряд объективных причин, — прокомментировал такое решение генеральный директор АО «Интауголь» Игорь Раюшкин. — У нас отсутствует потребитель на 70 процентов производимой продукции марки ДСШ. Объем добычи производимой продукции обеспечивает покрытие собственных затрат не более чем на 50 процентов».