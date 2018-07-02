Названы районы Москвы с дешевыми съемными комнатами

Самые недорогие съемные комнаты столицы предлагаются арендаторам в поселении Филимонковское, свидетельствуют материалы портала «Мир квартир», поступившие в «Дом» в понедельник, 7 июля.

Средняя ставка аренды жилого помещения в коммунальной квартире в Филимонковском составляет 9 тысяч рублей в месяц. Поселение расположено на территории Новой Москвы , примерно в 15 километрах от МКАД.

В пределах МКАД ценовой минимум для арендаторов комнат — 13 тысяч рублей/месяц — столько в среднем просят за объекты в Капотне (Юго-Восточный округ). Кроме того, дешевые предложения можно найти в Бирюлево Западном и Восточном, где ставки аренды составляют 13,6 тысячи и 13,8 тысячи рублей/месяц соответственно. В топ-10 районов внутри Московской кольцевой, где сдаются недорогие комнаты, также попали: Вешняки, Орехово-Борисово Южное, Ивановское, Лианозово, Царицыно, Братеево и Гольяново.

В среднем комнату у МКАД можно снять за 14,3 тысячи рублей, подсчитали аналитики.

Ранее сообщалось, что самая дорогая комната в коммунальной квартире, выставленная на продажу в Москве, стоит 14 миллионов рублей. Она расположена на четвертом этаже жилого дома на Арбате. Самую дешевую столичную комнату оценили в полтора миллиона рублей.