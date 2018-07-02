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Медведев: К работе со средствами дольщиков допустят только надежные банки
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Медведев: К работе со средствами дольщиков допустят только надежные банки 

Прайм 58 минут назад
Фото: РИА Недвижимость
ГОРКИ, 2 июл — ПРАЙМ. Требования к банкам, через которые с 1 июля 2019 года застройщики будут привлекать деньги дольщиков, будут очень жесткими, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
С июля 2019 года в России договоры долевого участия в прежнем виде заключаться не будут, а привлекать средства граждан девелоперы смогут только с помощью спецсчетов в банках, которые будут залогом при открытии кредитной линии. Воспользоваться средствами, поступившими на спецсчета, застройщики смогут только после того, как передадут ключи от квартир покупателям.
"Должен быть осуществлен переход на использование так называемых эскроу-счетов для размещения денег самих дольщиков. На первом этапе это добровольное решение будет, но мы исходим из того, что через год такого рода переход уже будет обязательным", — сказал Медведев.
Он также также отметил, что требования к банкам, которые смогут держать такие счета, будут очень жесткими.
"Недавно я подписал поставление, определяющее требования к уполномоченным банкам, которые могут вести такие счета, и эти требования весьма жесткие, основаны на серьезной проверке. Поэтому с застройщиками будут работать только надежные, финансово устойчивые структуры, им предстоит кредитовать стройку в течение нескольких лет. До момента передачи квартир покупателям, деньги на счетах, которые должны открываться, будут заморожены", — сказал Медведев.
Он добавил, что готовится и ряд других решений, которые защитят деньги дольщиков.
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