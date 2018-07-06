Органы госвласти Подмосковья пойманы на несоблюдении градостроительного законодательства

В документе сообщается, что, помимо прочего, в этих органах государственной власти Московской области были выявлены нарушения, связанные с несоответствием регионального законодательства федеральному, с осуществлением регионального государственного строительного надзора, а также с проведением государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства.

Уточняется, что предписания об устранении выявленных нарушений выданы, а мониторинг их выполнения осуществляет Департамент разрешительной деятельности и контроля. Проверка проводилась в период с 12 по 22 февраля 2018 года в соответствии с приказом от 2 февраля 2018 г. № 64/пр.

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