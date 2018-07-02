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«Контейнерный городок» в Омской области окончательно расселят к 2019 году
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«Контейнерный городок» в Омской области окончательно расселят к 2019 году 

ТАСС 1 час назад
Фото: ОмскПресс
ОМСК, 2 июля. /ТАСС/. Расселение последних шести семей, которые проживают в контейнерах в селе Азово Омской области, должно быть завершено к 2019 году. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона.
"Для полного расселения контейнерного городка в Азово необходимо построить 285 кв. метров жилья. По расчетам минстроя, на переселение последних шести семей азовчан из помещений, которые предназначались для временного проживания, но стали для них постоянным жильем, требуется 9,4 млн рублей. Для них решено возвести малоэтажные дома. Врио губернатора Александр Бурков распорядился в 2019 году полностью ликвидировать в Азово все контейнерное жилье", — говорится в сообщении.
В этом году на расселение будет выделено 3,2 млн рублей, что позволит переселить 2 семьи.
Азовский район — место компактного проживания немцев, которых до начала 1990-х в Омской области насчитывалось 134 тыс. В 1992 году в Азово по соглашению с Германией было поставлено 600 контейнеров для временного проживания людей. За 25 лет большинство семей было переселено.
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