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Глеб Никитин провел первое заседание комиссии по защите прав обманутых дольщиков
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Глеб Никитин провел первое заседание комиссии по защите прав обманутых дольщиков 

Нижегородская правда 7 июля 2018
Фото: Нижегородская правда
6 июля глава Нижегородской области Глеб Никитин провел первое заседание межведомственной комиссии по защите прав и законных интересов граждан — участников долевого строительства многоквартирных домов.
Комиссия была сформирована по поручению Глеба Никитина. В ее состав вошли представители правительства региона, правоохранительных органов, инициативных групп граждан, пострадавших от действий застройщиков, а также компаний — потенциальных инвесторов. На первое заседание были приглашены представители инициативных групп дольщиков — ЖК «Новинки Smart Sity» и ЖК «На Гончарова».
«По положению комиссия должна собираться раз в квартал, но меня это не устраивает. Считаю, что в ближайшие 2 месяца мы должны рассмотреть ситуацию на всех 19 объектах, а рабочая группа должна собираться не реже, чем раз в 10 дней», — заявил глава региона.
«Я сделал особый акцент на персональной ответственности соответствующих чиновников за решение этих проблем. Часть объектов могут быть достроены с использованием нереализованных площадей при минимальной финансовой поддержке. Для этого необходимо принять соответствующие административные решения. Также мы ведем переговоры с банком о финансировании потенциальных инвесторов. Однако ничто не оправдывает ответственных лиц в случае срыва установленных сроков», — подчеркнул Глеб Никитин.
Рабочую группу комиссии возглавил советник главы региона Сергей Морозов. «Два инвестора выразили желание и намерения завершить строительство ЖК „Новинки Smart Sity“. На сегодняшний момент мы совместно со »Сбербанком» — это наш партнер по данному проекту — определяем финансовую модель завершения строительства. Надеюсь, что в ближайшее время, во-первых, будет согласована эта финансовая модель, во-вторых, появятся заявления о новых застройщиках на этом объекте», — заявил Сергей Морозов.
С ЖК «На Гончарова», как отметил Сергей Морозов, более сложная ситуация: «Там мы будем решать вопрос совместно с правоохранительными органами. Кроме того, планируется, что проблема будет рассмотрена в ближайшее время на межведомственной комиссии при Минстрое РФ».
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