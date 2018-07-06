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Еще два дома по программе реновации поставили на кадастровый учет в Москве
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Еще два дома по программе реновации поставили на кадастровый учет в Москве 

РИАМО 6 июля 2018
Фото: РИАМО
Управление Росреестра по Москве поставило на кадастровый учет еще два жилых дома по программе реновации жилфонда на юго-западе и западе города, сообщается на сайте ведомства.
«Еще два многоквартирных дома в рамках программы реновации жилищного фонда города, расположенных в Юго-Западном и Западном административных округах столицы по адресам: улица Профсоюзная, дом 96, корпус 1 и улица Малая Филевская, дом 22, поставлены управлением Росреестра по Москве на кадастровый учет», — говорится в сообщении.
Дом на Профсоюзной улице — 21-этажный, общей площадью 30,2 тысячи квадратных метров. В нем 360 квартир, из которых по 72 — одно— и трехкомнатные и 216 — двухкомнатные. Дом на Малой Филевской улице разноуровневый, в нем 19, 22 и 23 этажа, общая площадь 55,5 тысяч квадратных метров. В здании 611 квартир, из которых 156 — однокомнатные, 305 — двухкомнатные и 150 — трехкомнатые.
В соответствии с внутренним приказом управления Росреестра по Москве, кадастровый учет и регистрация прав в отношении домов по программе реновации осуществляются в сжатый трехдневный срок. В этих целях и для оперативного решения процедурных вопросов в столичном Росреестре было сформировано отдельное подразделение, ответственное за координацию учетно-регистрационных действий.
Программа реновации жилья касается около 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение свыше 350 тысяч квартир. Сейчас программа насчитывает 5 171 дом. Городские власти утвердили 242 площадки для строительства «стартовых» домов с градостроительным потенциалом в 3,6 миллиона квадратных метров. Этот перечень не является окончательным и будет дополняться.
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