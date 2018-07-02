Ещё
На Красноглинском шоссе подыщут место для парковок и пунктов для досмотра грузовиков
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Красноглинском шоссе подыщут место для парковок и пунктов для досмотра грузовиков 

63.ru 2 июля 2018
Фото: 63.ru
Вдоль Красноглинского шоссе могут разместить парковочные места для автомобилей
В Самаре объявили торги на корректировку документации по планировке территории Красноглинского шоссе. Речь идет об участке от моста через реку Сок до Волжского шоссе.
Как говорится в сообщении на сайте госзакупок, на изменение документов направят 6,99 миллиона рублей из областного бюджета.
— Подрядчику предстоит установить новые границы земельных участков, которые затронула реконструкция Красноглинского шоссе. Также он должен будет определить места для размещения дорожного сервиса, будущих парковок и пунктов весового и габаритного контроля транспортных средств, — говорится в техзадании регионального Минтранса.
Исполнителя определят 20 июля. Он будет обязан выполнить все работы до 1 ноября.
Ремонт Красноглинского шоссе стартовал в июле 2017 года. Минтранс передал подрядчику в работу участок от Волжского шоссе до моста через реку Сок. Его протяженность — 10 км. Для удобства все работы разделили на два этапа.
Общая стоимость работ уже превысила 660 миллионов рублей. На шоссе обустроят тротуары с тактильными плитами для передвижения инвалидов, установят пешеходные ограждения, антишумовые экраны и разделительную полосу. При этом местные жители предлагают построить надземный переход.
Сдать путепровод в эксплуатацию полностью планируют в августе этого года. 63.ru побывал на Красноглинском шоссе и узнал, как изменилось движение на одной из крупнейших магистралей города.
63.ru: последние новости
В областном правительстве посчитали ущерб от действий СОФЖИ Тольяттинские власти решили выкупить кладбище, где незаконно хоронили людей «Мёртвые души» по-самарски: в губернии несуществующих граждан переселяли в несуществующее жильё
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первые дети выведены из тайской пещеры47
«На Западе умоляли Киев не вводить военное положение»47
Россию обвинили в попытке развалить НАТО48
На Украину надвигается катастрофа318
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру23
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение