На Красноглинском шоссе подыщут место для парковок и пунктов для досмотра грузовиков 

Вдоль Красноглинского шоссе могут разместить парковочные места для автомобилей
В Самаре объявили торги на корректировку документации по планировке территории Красноглинского шоссе. Речь идет об участке от моста через реку Сок до Волжского шоссе.
Как говорится в сообщении на сайте госзакупок, на изменение документов направят 6,99 миллиона рублей из областного бюджета.
— Подрядчику предстоит установить новые границы земельных участков, которые затронула реконструкция Красноглинского шоссе. Также он должен будет определить места для размещения дорожного сервиса, будущих парковок и пунктов весового и габаритного контроля транспортных средств, — говорится в техзадании регионального Минтранса.
Исполнителя определят 20 июля. Он будет обязан выполнить все работы до 1 ноября.
Ремонт Красноглинского шоссе стартовал в июле 2017 года. Минтранс передал подрядчику в работу участок от Волжского шоссе до моста через реку Сок. Его протяженность — 10 км. Для удобства все работы разделили на два этапа.
Общая стоимость работ уже превысила 660 миллионов рублей. На шоссе обустроят тротуары с тактильными плитами для передвижения инвалидов, установят пешеходные ограждения, антишумовые экраны и разделительную полосу. При этом местные жители предлагают построить надземный переход.
Сдать путепровод в эксплуатацию полностью планируют в августе этого года. 63.ru побывал на Красноглинском шоссе и узнал, как изменилось движение на одной из крупнейших магистралей города.