На Красноглинском шоссе подыщут место для парковок и пунктов для досмотра грузовиков

Вдоль Красноглинского шоссе могут разместить парковочные места для автомобилей

Самаре объявили торги на корректировку документации по планировке территории Красноглинского шоссе. Речь идет об участке от моста через реку Сок до Волжского шоссе.

Как говорится в сообщении на сайте госзакупок, на изменение документов направят 6,99 миллиона рублей из областного бюджета.

— Подрядчику предстоит установить новые границы земельных участков, которые затронула реконструкция Красноглинского шоссе. Также он должен будет определить места для размещения дорожного сервиса, будущих парковок и пунктов весового и габаритного контроля транспортных средств, — говорится в техзадании регионального Минтранса

Исполнителя определят 20 июля. Он будет обязан выполнить все работы до 1 ноября.

Ремонт Красноглинского шоссе стартовал в июле 2017 года. Минтранс передал подрядчику в работу участок от Волжского шоссе до моста через реку Сок. Его протяженность — 10 км. Для удобства все работы разделили на два этапа.

Общая стоимость работ уже превысила 660 миллионов рублей. На шоссе обустроят тротуары с тактильными плитами для передвижения инвалидов, установят пешеходные ограждения, антишумовые экраны и разделительную полосу. При этом местные жители предлагают построить надземный переход.

Сдать путепровод в эксплуатацию полностью планируют в августе этого года. 63.ru побывал на Красноглинском шоссе и узнал, как изменилось движение на одной из крупнейших магистралей города.