16 участков нижегородских трасс ремонтируют по приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги»

На 16 участках дорог Нижегородской области ведется ремонт по приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Как отмечается в сообщении, в скором времени подрядчики приступят к работам еще на трех объектах. Всего будет отремонтировано более 134 км автодорог: 95 км дорог регионального значения на 19 участках и более 39 км городских дорог на 32 участках.

По данным Главного управления автомобильных дорог Нижегородской области, подрядные организации завершили работы по устройству выравнивающего слоя на двух участках региональной трассы Кстово–Дальнее Константиново автомобильной дороги Нижний Новгород–Саратов в Кстовском районе. В настоящее время ведется ремонт обочин и устройство асфальтобетонного покрытия. На трассе Работки–Порецкое в Кстовском и Большемурашкинском районах завершены работы по укреплению обочин, вскоре подрядчик приступит к устройству поверхностной обработки. На участке трассы Красный Мыс–Гнилицкие Дворики в Дзержинском районе продолжаются работы по покрытию асфальта.

После проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России в регионе приступят к ремонту участка автомобильной дороги Ряжск–Касимов–Муром–Нижний Новгород в Богородском районе.

Все работы в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» будут завершены до 31 августа.