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Самые дорогие квартиры Москвы подешевели на 7%
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Самые дорогие квартиры Москвы подешевели на 7% 

Inmyroom 5 июля 2018
Фото: www.inmyroom.ru
Средняя стоимость квадратного метра в ста самых дорогих квартирах Москвы во втором квартале снизилась на 7% — до 32,3 тысячи долларов, пишут РИА Новости.
По данным экспертов, на начало июля самый дорогой квадратный метр столичного жилья стоит 51 тысячу долларов, нижняя граница в оцениваемой сотне составила 22 тысячи долларов, опустившись по сравнению с мартом на 5 тысяч.
Средний бюджет покупки квартиры из сотни самых дорогих составляет 7,4 миллиона долларов. Суммарная стоимость первой сотни столичных элитных квартир составляет 741 миллион долларов или 46,9 миллиарда рублей.
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