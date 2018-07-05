Самые дорогие квартиры Москвы подешевели на 7%

Средняя стоимость квадратного метра в ста самых дорогих квартирах Москвы во втором квартале снизилась на 7% — до 32,3 тысячи долларов, пишут РИА Новости

По данным экспертов, на начало июля самый дорогой квадратный метр столичного жилья стоит 51 тысячу долларов, нижняя граница в оцениваемой сотне составила 22 тысячи долларов, опустившись по сравнению с мартом на 5 тысяч.

Средний бюджет покупки квартиры из сотни самых дорогих составляет 7,4 миллиона долларов. Суммарная стоимость первой сотни столичных элитных квартир составляет 741 миллион долларов или 46,9 миллиарда рублей.