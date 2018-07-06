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«Единая Россия» будет следить, чтобы застройщики не завышали цены на жилье
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«Единая Россия» будет следить, чтобы застройщики не завышали цены на жилье 

АСН-Инфо 6 июля 2018
Фото: АСН-Инфо
Рабочая группа президиума генсовета партии «Единая Россия» по защите прав дольщиков будет внимательно следить и выявлять случаи завышения стоимости строящегося жилья после изменений в долевом законодательстве.
Об этом заявил руководитель рабочей группы, первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин.
В «Единой России» уверены, что причин для роста цен на недвижимость нет. «В цене на жилье много составляющих: это и стоимость стройматериалов, и плата за подключение к коммунальной инфраструктуре, и соблюдение правил землепользования и застройки — чем меньше административных барьеров, тем быстрее к застройщику возвращаются вложенные средства. Новый закон меняет модель жилищного строительства, а не экономику стройки, поэтому напрямую на цену квартир изменения в долевом строительстве не должны сильно влиять», — считает депутат.
Напомним, 4 июля президент РФ Владимир Путин подписал закон об усилении контроля и ответственности в сфере долевого строительства и переходе к финансированию жилищного строительства с использованием эскроу-счетов. С 1 июля 2018 года использование эскроу-счетов при привлечении средств дольщиков носит добровольный характер, с 1 июля 2019 года — обязательный.
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