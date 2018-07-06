«Единая Россия» будет следить, чтобы застройщики не завышали цены на жилье

Рабочая группа президиума генсовета партии «Единая Россия» по защите прав дольщиков будет внимательно следить и выявлять случаи завышения стоимости строящегося жилья после изменений в долевом законодательстве.

В «Единой России» уверены, что причин для роста цен на недвижимость нет. «В цене на жилье много составляющих: это и стоимость стройматериалов, и плата за подключение к коммунальной инфраструктуре, и соблюдение правил землепользования и застройки — чем меньше административных барьеров, тем быстрее к застройщику возвращаются вложенные средства. Новый закон меняет модель жилищного строительства, а не экономику стройки, поэтому напрямую на цену квартир изменения в долевом строительстве не должны сильно влиять», — считает депутат.