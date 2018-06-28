Порядка 2 млн жителей Подмосковья нуждаются в переселении из ветхого жилья

Около 2 миллионов жителей Подмосковья нуждаются в переезде из аварийного и ветхого жилья, сообщил в четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев

«Мы до сих пор имеем порядка 2 миллионов (человек, нуждающихся в переезде из ветхого жилья, — ред.). Программа будет продолжена с 2020 года. Это очередной, третий этап расселения ветхого и аварийного жилья. Для этого мы изыскиваем средства в региональном бюджете, обеспечиваем переселение из бараков, безнадежно устаревших домов», — сказал Воробьев в эфире телеканала «360° Подмосковье»

К осени 2018 года в новые благоустроенные квартиры планируют переселить около 300 подмосковных семей из ветхого жилья. Министерство строительного комплекса региона продолжает работу по исполнению поручения губернатора по ликвидации аварийного фонда на территории Московской области.