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В Сызрани от отравления газом в квартире погибли три человека
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В Сызрани от отравления газом в квартире погибли три человека 

Волга Ньюс 28 июня 2018
Фото: Главный региональный
Предположительно, люди скончались от отравления газом. Каким именно газом, сейчас неизвестно.
Обстоятельства случившегося устанавливаются.
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