Увеличено финансирование по программе обеспечения жильём молодых семей?

Как многодетная мать стою на очереди на жильё по программе для молодых семей. Но сертификаты на приобретение квартиры выдают очень редко, говорят, средств не хватает. Нельзя ли увеличить финансирование на эти цели?

По словам председателя комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству АКЗС Алберта Лунёва, в приоритетном порядке обеспечиваются жильём молодые семьи, воспитывающие трёх и более детей.

— Поскольку на сегодня количество молодых семей, желающих улучшить жилищные условия, значительно превышает предполагаемый изначально спрос, удовлетворить все поступившие заявки на данный момент не предоставляется возможным, — сообщил он. — Господдержка по этой программе не является гарантированной, как, например, предоставление средств материнского (семейного) капитала. Обязательства органа местного самоуправления перед молодой семьей возникают только после предоставления ей свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья. Количество молодых семей — претендентов на получение социальной выплаты — зависит от объёма финансирования из бюджетов трёх уровней: федерального, краевого и местного. Средства федерального и краевого бюджетов распределяются между муниципальными образованиями прямо пропорционально объёму средств, предусмотренных на эти цели в местных бюджетах. На реализацию подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей… » в бюджете края на 2018 г. предусмотрено 140 693,6 тыс. рублей.