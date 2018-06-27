Стало известно об оставленном Дементьевым наследстве

Дача Андрея Дементьева находится в знаменитом поселке «Советский писатель», рядом с наукоградом Троицк на Калужском шоссе. Строительство поселка началось в 1952 году, когда в Переделкино перестало хватать места для всех акул пера. Однако новый поселок, в отличие от старого, строился за счет самих литераторов, а позже недвижимость переходила по наследству к их родственникам.

Именно здесь провел последние годы жизни Андрей Дмитриевич. Сейчас поселок превратился в элитный район загородных особняков. Однако на заре своей трудовой деятельности поэт и представить не мог, что будет владельцем роскошного дома. До переезда в столицу он жил в деревянном доме, где не было ни удобств, ни горячей воды.