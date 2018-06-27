Стало известно об оставленном Дементьевым наследстве 

Дача Андрея Дементьева находится в знаменитом поселке «Советский писатель», рядом с наукоградом Троицк на Калужском шоссе. Строительство поселка началось в 1952 году, когда в Переделкино перестало хватать места для всех акул пера. Однако новый поселок, в отличие от старого, строился за счет самих литераторов, а позже недвижимость переходила по наследству к их родственникам.
Соседями Дементьева были такие маститые писатели, как автор «Подмосковных вечеров» Михаил Матусовский, создатель «Денискиных рассказов» Виктор Драгунский, Владимир Войнович, Юрий Трифонов, журналист Генрих Боровик и многие другие.
Именно здесь провел последние годы жизни Андрей Дмитриевич. Сейчас поселок превратился в элитный район загородных особняков. Однако на заре своей трудовой деятельности поэт и представить не мог, что будет владельцем роскошного дома. До переезда в столицу он жил в деревянном доме, где не было ни удобств, ни горячей воды.
На недвижимость поэта, у которого также есть квартира в Москве, претендуют его трое наследников — четвертая супруга Анна Пугач и его двое дочерей Марина (63 года) и Наталия (58 лет). Однако особую ценность представляет именно дача. По оценкам риелторов дома в поселке стоят от 75 до 125 миллионов рублей, пишет сайт Dni.ru.