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Новый ФОК возведут в Западном Дегунине
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Новый ФОК возведут в Западном Дегунине 

Управа района Западное Дегунино города Москвы 29 июня 2018
Фото: Управа района Западное Дегунино города Москвы
В районе Западное Дегунино построят новый физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. Как сообщил председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев, площадь четырехэтажного комплекса составит 3,3 тыс. кв. м.
— Застройщик уже получил разрешение на строительство, — подчеркнул Тимофеев. — Новый спорткомплекс будет востребован у местных жителей.
ФОК построят возле 11-корпусного жилого комплекса на Базовской улице, владение 15. Он будет обеспечен 66 парковочными местами. Рядом с жилыми домами есть три детских сада и две школы, а ближайший фитнес-центр находится на расстоянии двух кварталов. (вт)
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