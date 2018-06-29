Новый ФОК возведут в Западном Дегунине

В районе Западное Дегунино построят новый физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. Как сообщил председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев , площадь четырехэтажного комплекса составит 3,3 тыс. кв. м.

— Застройщик уже получил разрешение на строительство, — подчеркнул Тимофеев. — Новый спорткомплекс будет востребован у местных жителей.

ФОК построят возле 11-корпусного жилого комплекса на Базовской улице, владение 15. Он будет обеспечен 66 парковочными местами. Рядом с жилыми домами есть три детских сада и две школы, а ближайший фитнес-центр находится на расстоянии двух кварталов. (вт)