Более 330 миллионов рублей получили военнослужащие ВВО в Забайкалье для приобретения жилья 

Помимо этого, более 360 военнослужащих обеспечены служебным жильем, что составляет около 99% от общего числа подавших заявления.
Специалисты читинского филиала Востокрегионжилье с начала текущего года обеспечили получение жилищной субсидии около 70 семей военнослужащих ВВО, на эти цели было выделено свыше 330 миллионов рублей.
Всего в первом полугодии текущего года было принято решение о выплате жилищной субсидии около 120 семьям военнослужащим.
Помимо этого более 360 военнослужащих обеспечены служебным жильем, что составляет около 99% от общего числа подавших заявления.
Также продолжается работа по увеличению специального жилищного фонда, специалистами читинского филиала Востокрегионжилье были направлены документы на перевод в фонд служебного жилья более 300 жилых помещений.