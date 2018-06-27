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Более 330 миллионов рублей получили военнослужащие ВВО в Забайкалье для приобретения жилья
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Названа сумма ограничения платы наличными
Названа сумма ограничения платы наличными

Более 330 миллионов рублей получили военнослужащие ВВО в Забайкалье для приобретения жилья 

ТК «Звезда» 4 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Помимо этого, более 360 военнослужащих обеспечены служебным жильем, что составляет около 99% от общего числа подавших заявления.
Специалисты читинского филиала Востокрегионжилье с начала текущего года обеспечили получение жилищной субсидии около 70 семей военнослужащих ВВО, на эти цели было выделено свыше 330 миллионов рублей.
Всего в первом полугодии текущего года было принято решение о выплате жилищной субсидии около 120 семьям военнослужащим.
Помимо этого более 360 военнослужащих обеспечены служебным жильем, что составляет около 99% от общего числа подавших заявления.
Также продолжается работа по увеличению специального жилищного фонда, специалистами читинского филиала Востокрегионжилье были направлены документы на перевод в фонд служебного жилья более 300 жилых помещений.
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