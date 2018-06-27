Крымский мост повысил привлекательность курортов полуострова 

Более полутора миллионов туристов посетили Крым с начала года. И эта цифра на 25% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Как пишет КИА, об этом сообщил министр курортов и туризма республики Крым Вадим Волченко.
Он сделал акцент на том, что треть отдыхающих приехала на полуостров по Крымскому мосту. Волченко подчеркнул, что в период с 16 мая по 21 июня в Крым по новой переправе через Керченский пролив приехало более 276 с половиной тысяч ТС, в том числе две с половиной тысячи автобусов.
Между тем, специалисты проанализировали данные бронирования туристами жилья в частном секторе на бальнеологических курортах. По данным аналитиков сервиса Tvil.ru, первое место рейтинга занял курорт Саки (Крым), на второй строчке расположился Кисловодск и замыкает тройку лидеров Пятигорск. Также в первую пятёрку «пробились Ессентуки и Горячий Ключ.