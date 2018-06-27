Крымский мост повысил привлекательность курортов полуострова

Более полутора миллионов туристов посетили Крым с начала года. И эта цифра на 25% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Как пишет КИА, об этом сообщил министр курортов и туризма республики Крым Вадим Волченко

Он сделал акцент на том, что треть отдыхающих приехала на полуостров по Крымскому мосту. Волченко подчеркнул, что в период с 16 мая по 21 июня в Крым по новой переправе через Керченский пролив приехало более 276 с половиной тысяч ТС, в том числе две с половиной тысячи автобусов.