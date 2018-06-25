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Минстрой начал прием заявок на участие регионов в госпрограмме на 2019 год
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Минстрой начал прием заявок на участие регионов в госпрограмме на 2019 год 

АСН-Инфо 14 часов назад
Фото: АСН-Инфо
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации начинает прием заявок от регионов для получения в 2019 году федеральной субсидии на развитие жилищного строительства в рамках приоритетного проекта «Ипотека и арендное жилье» и обеспечение жильем молодых семей. Всё это выполняется в рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».
Участие носит заявительный характер. Срок подачи заявок — 6 июля 2018 года.
В рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства регионы смогут получить субсидии на обеспечение инфраструктурой проектов по созданию новых районов жилой застройки, а в рамках мероприятия по обеспечению жильем молодых семей — на предоставление социальных выплат для приобретения жилья и погашения ипотечных кредитов семьям, возраст супругов в которых не превышает 35 лет.
В приоритетном проекте «Ипотека и арендное жилье» в 2016 году приняли участие 18 регионов, в 2017 — 32, в 2018 — уже 33. Проект предусматривает направление из федерального бюджета в 2017-2019 гг. по 20 млрд руб. ежегодно. Благодаря реализации проекта в 2017 году в России было дополнительно введено 8,3 млн кв. метров жилья.
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