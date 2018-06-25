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Власти продолжат программу по обеспечению доступного жилья
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Власти продолжат программу по обеспечению доступного жилья 

Газета.Ru 1 час назад
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России в июле запустит очередную волну приема заявок от субъектов на получение новых субсидий по программе по обеспечению российских граждан доступным и комфортным жильем. Об этом сообщается в материалах ведомства, с которыми ознакомилась «Газета.Ru».
Речь идет о субсидиях из федерального бюджета на такие приоритетные проекты, как «Ипотека и арендное жилье», а также программы по обеспечению жильем молодых семей, которые входят в одну федеральную программу.
"Срок приема заявок для участия в приоритетном проекте «Ипотека и арендное жилье» установлен до 6 июля 2018 года. Для участия в мероприятиях по обеспечению жильем молодых семей необходимо подать заявку с 25 июня по 6 июля", — сказано в материалах ведомства.
В случае с субсидиями обеспечением жильем молодых регионы смогут рассчитывать на субсидии, которые будут направлены на социальные выплаты для приобретения жилплощади. Также средства могут расходоваться на погашение ипотечных кредитов семьям, возраст супругов в которых не превышает 35 лет.
"Помощь в обеспечении жильем молодых семей в 2016 году оказывалась в 65 регионах, в 2017 году — в 75 субъектах, а в этом году — в 77 субъектах. В 2017 году Минстрой России помог улучшить жилищные условия 14 273 семьям. На условиях софинансирования им было направлено 4,23 млрд рублей", — сказано в сообщении Минстроя.
Что касается стимулирования проектов по развитию жилищного строительства, то здесь субъектам могут быть предоставлены субсидии на «обеспечение инфраструктурой проектов по созданию новых районов». Проект предусматривает выделение из федерального бюджета в 2017-2019 годы. по 20 млрд руб. ежегодно.
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