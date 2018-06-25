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Первые семьи СВАО получили ключи от новых квартир по программе реновации
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Первые семьи СВАО получили ключи от новых квартир по программе реновации 

Управа района Бабушкинский 14 часов назад
Фото: Управа района Бабушкинский
Первые три семьи Северо-Восточного округа столицы подписали договоры о переселении из старых пятиэтажек в новостройки в рамках программы реновации. Все они переезжают из дома 9, корп. 2, на Осташковской улице в новые высотки на улице Лётчика Бабушкина.
Семья Чернявских готовится переехать в дом 39. Им дали однокомнатную квартиру 40 кв. метров — она на 12 «квадратов» больше прежней.
— Не ожидали, что всё произойдёт так быстро! — делится впечатлениями Оксана Чернявская. — Посмотреть новую квартиру мы пошли в первый же день после открытия в нашем доме Центра информирования по реновации. Квартира нам понравилась сразу: она светлая, просторная. Договор подписали в том же центре — очень удобно, что не пришлось никуда ездить. Здесь же получили на руки ключи от квартиры. Теперь будем готовиться к переезду: думаем, справимся за две недели, но нас никто не торопит. Более того, нам даже предложили бесплатную помощь в перевозке вещей.
В этот же дом переезжает и семья Громаковых.
— Переезжаем в трёхкомнатную квартиру, которая почти на 20 квадратных метров больше старой. Качество отделки в ней очень хорошее! — говорит глава семьи Юрий Борисович.
А Лариса Соколовская с дочерью Валерией переезжают в соседний дом 41.
— Мы в восторге! Новую квартиру нам дали на том же этаже, как и сейчас, — на 2-м. Только она заметно светлее нашей: в новостройке 2-й этаж расположен намного выше. Особенно понравилась необычная планировка кухни: она не просто квадратная или прямоугольная, а с эркером, — говорит Лариса.
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