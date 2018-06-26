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Первые семь семей в СВАО заключили договоры на новое жилье по программе реновации
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Первые семь семей в СВАО заключили договоры на новое жилье по программе реновации 

Агентство «Москва» 8 часов назад
Фото: Mos.ru
Об этом сообщила пресс-служба департамента городского имущества Москвы.
«В Северо-Восточном административном округе Москвы первые семь семей заключили договоры мены на предложенные равнозначные квартиры по программе реновации в двух новостройках по ул. Летчика Бабушкина, д. 39 и д. 41. Жильцы переезжают из домов по адресу: ул. Осташковская, д. 9, корп. 2 и д. 9 корп. 3», — говорится в сообщении.
Договоры заключены с департаментом городского имущества на предоставленные равнозначные квартиры, москвичи уже получили ключи от нового жилья.
«Сегодня семь первых семей подписали договоры и получили ключи. И уже с завтрашнего дня жильцы смогут начать переезд в новый дом. Еще 34 семьи приглашены департаментом на подписание договоров», — сообщил руководитель департамента Максим Гаман.
Как отметили в пресс-службе, за 17 дней работы центров информирования по переселению 207 семей, то есть 75% жителей трех отселяемых домов в СВАО, дали согласие на переезд в новостройки. «183 семьи из числа переселенцев, согласившихся на новые квартиры, прямо в центре информирования сдали все документы, необходимые для подготовки договоров», — заключили в департаменте.
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