Официальный курс рубля 28 июня будет снижен 

Центральный банк РФ опубликовал официальные курсы основных валют по отношению к российскому рублю на 28 июня.
По данным Банка России, завтра стоимость доллара составит 63,1359 рубля, что на 35 копеек выше курса доллара, который был установлен на среду, 27 июня.
В свою очередь, европейскую валюту Центробанк оценил в 73,6038 рубля, и это выше курса, установленного ранее, на 20 копеек.
Таким образом, стоимость бивалютной корзины в четверг вырастет на 28 копеек и составит 67,8465 рубля.
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