До 50% коммунальных платежей компенсируют многодетным семьям на Вологодчине по новой региональной программе

Также многодетным семьям Вологодской области предложат пониженную ставку по ипотеке и «земельный сертификат». Нововведения станут еще одной социальной мерой поддержки для семей, где воспитывается трое и более детей. Губернатор области Олег Кувшинников провел заседание проектного комитета по демографии.

Региональная политика ориентирована на федеральные тренды. Президент России Владимир Путин одной из приоритетных задач в новом «майском указе» обозначил обеспечение устойчивого естественного роста численности населения и повышение продолжительности жизни до 78 лет к 2024 году.

На Вологодчине разработана Стратегия социально-экономического развития до 2030 года. Ее главная цель — народосбережение. Ранее Глава региона Олег Кувшинников давал правительству области ряд поручений, связанных с исполнением документа. Среди них — снижение ипотечной ставки для семей, где есть два и более ребенка, а также пар планирующих приобрести жилье на вторичном рынке.

Региональная программа, которую презентовали в Правительстве области, получила название «Семейная ипотека с господдержкой». В ней смогут поучаствовать семьи, в которых второй и последующий дети родятся с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года. Вологжане смогут выбрать квартиру на вторичном рынке, а ипотеку они получат под 6,00 — 6,25%. Также им гарантируют компенсацию процентной ставки на весь срок кредитования.

Ожидается, что в программе поучаствует 499 семей области.

«Среднее количество семей, родивших второго и третьего ребенка, за последние 5 лет составило 8472. По результатам социологических исследований 38% семей с детьми (3219) испытывают потребность в улучшении жилищных условий, треть из них (998 семей) готовы взять ипотеку. Мы исходим из предположения, что половина семей воспользуется региональной программой — ипотекой на вторичном рынке. Другая половина будет использовать уже существующий продукт и рассматривать первичный рынок жилья по федеральной программе», — рассказал заместитель Губернатора Антон Стрижов.

Следующая мера соцподдержки — компенсация коммунальных расходов. Сейчас многодетные семьи компенсируют 30% от счетов за услуги ЖКХ. По решению Губернатора области сумма компенсации вырастет с 30 до 50%. Изменения вступят в силу с 2019 года.

«Приоритетом социальной политики Вологодской области является улучшение финансового благополучия многодетных семей. Дополнительная потребность в средствах областного бюджета составит 67,5 млн рублей. Предлагаю рассмотреть этот вопрос при формировании областного бюджета на 2019 год», — заявил глава региона Олег Кувшинников.

Еще один способ улучшить жизнь многодетных семей — вручение земельных сертификатов. Сейчас землю, которую вологжане получают в рамках программы «Материнский капитал», в 90% случаев выставляют на продажу. По инициативе главы региона, «Земельный сертификат» заменит предоставление в собственность бесплатного земельного участка. Размер выделяемой территории составит 10 соток. Выбрать вологжане смогут из трех вариантов использования «сертификата»: приобретение земельного участка на всей территории области, независимо от места регистрации; приобретение жилого дома; оплату или частичную оплату ипотечного кредита.

Нововведение не позволит вологжанам расходовать средства «маткапитала» нецелевым образом и гарантирует максимальную защиту прав несовершеннолетних детей. Областной закон должен быть разработан до 1 августа, а к концу 2019 года сформируют список из 7 тысяч земельных участков. Стоит отметить, что в очереди на получение земли на Вологодчине сейчас стоит порядка 10 тысяч семей.

Решить демографический вопрос в регионе также поможет клиника репродукции. Это связано с тем, что в последние три года медики отмечают снижение числа женщин фертильного возраста. Поэтому вологжане все чаще прибегают к услугам ЭКО. Так, в прошлом году было выполнено 600 таких процедур, в результате которых на свет появились 269 детей. В этом году запланировано уже 750 ЭКО. В перспективе ежегодно их число вырастет до 1000 операций в год.