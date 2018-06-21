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Многодетным семьям в Вологодской области снизят ставку по ипотеке до 6%
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Многодетным семьям в Вологодской области снизят ставку по ипотеке до 6% 

ТАСС 17 часов назад
МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Правительство Вологодской области приняло меры по поддержке многодетных семей и улучшению демографической ситуации в регионе. Среди них — снижение ставки по ипотеке до 6%-6,25%, компенсация половины расходов на коммунальные услуги и «земельный сертификат», сообщили в пресс-службе правительства области по итогам заседания проектного комитета «Демография».
"Наша задача — запустить региональную программу приобретения на вторичном рынке жилья семьям с двумя и более детьми по льготной ипотечной ставке", — процитировала пресс-служба губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова.
Представленный проект региональной программы «Семейная ипотека с господдержкой» предлагает гражданам, в семьях которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родится второй и последующие дети, следующие условия: кредитование при приобретении жилья только на вторичном рынке, ставка по займам 6,00-6,25% в зависимости от размера первоначального взноса, компенсация процентной ставки на весь срок кредита. Программой смогут воспользоваться порядка 500 семей, подсчитали в регионе.
По словам заместителя губернатора Антона Стрижова, за последнее пять лет почти 8,5 тыс. семей в регионе родили второго и третьего ребенка. По результатам социологических исследований, 38% таких семей нуждаются в улучшении жилищных условий, треть готовы взять ипотеку.
"Мы исходим из предположения, что половина семей воспользуется региональной программой — ипотекой на вторичном рынке. Другая половина будет использовать уже существующий продукт и рассматривать первичный рынок жилья по федеральной программе", — сказал Стрижов.
Кроме того, в области намерены увеличить с 2019 года компенсации трат многодетных семей на жилищно-коммунальные расходы с нынешних 30% до 50%. На это потребуется 67,5 млн рублей из областного бюджета. Губернатор поручил изыскать эти средства при формировании бюджета на 2019 год.
Сертификат взамен земли
Помимо этого, многодетным семьям намерены предложить «земельный сертификат», равный по стоимости 10 соткам земли, вместо выдаваемых бесплатных земельных участков, которые в 90% случаев просто перепродаются. Предложены варианты реализации «земельного сертификата»: на приобретение земельного участка, готового жилья или на оплату ипотечного кредита. Так будет обеспечено целевое назначение «земельного сертификата» — улучшение жилищных условий многодетных семей. На сегодня на учете в регионе состоит 9790 многодетных семей, имеющих право на бесплатный земельный участок в собственность.
"Поручаю разработать проект закона о предоставлении многодетным семьям «земельных сертификатов» до 1 августа. Семья сможет воспользоваться им в соответствии с предложенной схемой в удобное время или получить земельный участок для строительства жилого дома. До конца 2019 года при поддержке регионального бюджета должно быть подготовлено, поставлено на кадастровый учет и предложено многодетным семьям 7 тысяч земельных участков", — поручил Кувшинников.
Кроме того, в регионе обсуждаются варианты открытия клиники репродукции, рассматриваются заявки от двух медицинских компаний. В 2017 году в регионе было выполнено 600 циклов экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), результат — 269 рождения. В этом году проведут 750 процедур. В планах — постепенное увеличение этого показателя до тысячи процедур в год. При этом в очереди около тысячи заявлений на ЭКО. Губернатор поручил разработать инвестиционный проект по созданию клиники репродукции.
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