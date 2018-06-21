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Господдержку для улучшения жилищных условий получили более 260 волгоградских семей
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Господдержку для улучшения жилищных условий получили более 260 волгоградских семей 

Rambler News Service 20 часов назад
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В мае-июне более 260 семей в Волгоградской области получили свидетельства о праве на социальные выплаты для улучшения жилищного положения, пишет Novostivolgograda.ru со ссылкой на региональную администрацию.
Свидетельства были предоставлены участникам федеральной программы «Обеспечение жильем молодых семей». В этом году более 300 семей смогут в региону смогут таким образом решить свои жилищные вопросы. Всего на эти цели предполагается выделить 157,3 млн руб.
В целом за последние 4 года господдержкой для улучшения жилищных условий в Волгоградской области воспользовались более 1,3 тыс. молодых семей.
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