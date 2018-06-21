Власти Пензенской области направят более 20 млн рублей на аренду жилья для дольщиков

ПЕНЗА , 21 июня. / ТАСС /. Власти Пензенской области в течение трех лет выделят 20,3 млн рублей на аренду квартир для обманутых дольщиков, которые вложили в покупку жилья средства материнского капитала или взяли ипотечный займ. Соответствующие поправки в региональный закон о поддержке обманутых дольщиков приняло в среду заксобрание Пензенской области.

"Критерием предоставления ежемесячной денежной выплаты является отсутствие жилых помещений, принадлежащих пострадавшим участникам долевого строительства или членам их семьи на праве собственности. Выплата предоставляется на период предоставления строительства или ввода в эксплуатацию проблемного объекта", — сказал на сессии заксобрания врио председателя правительства Пензенской области Андрей Кулинцев.

Семьи до трех человек будут получать не более 7400 рублей в месяц для аренды жилья, семьи из четырех и более человек — 8600 рублей. «Общий объем денежных средств из бюджета Пензенской области на 2018-2020 годы составит 20 млн 348 тыс. рублей», — отметил Кулинцев.

В 2018 году на аренду жилья для дольщиков в бюджете Пензенской области предусмотрено 4,6 млн рублей, в два последующих года — по 7,9 млн рублей. Ежемесячную выплату будет назначать Госжилстройтехинспекция Пензенской области.

Ранее сообщалось, что в Пензенской области есть проблемы с вводом 95 тыс. кв. м. жилья, которое строилось с привлечением средств дольщиков. Речь идет о шести многоквартирных домах, пять из которых не смогла ввести компания «Пензастрой», а еще один не закончила компания «Декор-Трейд». Обе признаны судом банкротами. Проблема с достройкой домов в Пензенской области затронула около полутора тыс. человек.

В ноябре 2017 года были определены компании, которые займутся завершением долгостроев. Власти региона готовы предложить им земельные участки на льготных условиях общей стоимостью более 1 млрд рублей и субсидии, чтобы возместить их затраты. Проблему долгостроев в Пензе планируется решить к 2019-2020 году.